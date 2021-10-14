عقيد بالقوات المسلحة: أنشأنا الصالة الرياضية لدعم المنتخبات العسكرية

قال شريف الشيوي، عقيد بالقوات المسلحة، إن القوات المسلحة اهتمت ببناء اللياقة البدنية للفرد المقاتل، في ظل حرصها على بناء الفرد العسكري المقاتل بناءً سليمًا يعتمد على الكفاءة البدنية واللياقة المرتفعة والقوة البدنية، من أجل أداء تحقيق هدفه ومهمته بسهولة وخفة ويسر.

وأضاف الشيوي خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن القيادة اهتمت بإنشاء الصالة الرياضية لدعم الرياضة داخل القوات المسلحة بصفة عامة، خاصة المنتخب العسكري لكمال الأجسام تحت إشراف قيادة قوات الصاعقة.

المنتخب العسكري حقق كل البطولات الدولية والعالمية

وأشار إلى أنه نتيجة لإنشاء الصالة الرياضية ارتفعت اللياقة البدنية داخل قوات الصاعقة، والمنتخب العسكري للقوات المسلحة لكمال الأجسام تحت قيادة قوات الصاعقة حقق جميع البطولات الدولية والعالمية، وآخرها كانت بطولة العالم في إسبانيا في 2020 وحقق عناصره الميدالية الذهبية والمركز الرابع والسابع في بطولة العالم.

ولفت إلى أن ما يميز الصالة بأنها تم إنشاؤها على أحدث التقنيات والأجهزة، لتنافس أي صالة على مستوى العالم بأحدث الأجهزة، والأنشطة التي تقوم بالصالة كل ما هو يساعد على الكفاءة واللياقة والقوة البدنية، لدعم أي رياضة وعلى وجه الخصوص فريق كمال الأجسام وفرد القوات الخاصة.

الصالة الرياضية على أحدث التقنيات والأجهزة

وأوضح أنه حصل على المركز الأول في بطولة العالم، بينما المركز الرابع كان من نصيب المقدم محمد نشأت أبوشادي، والمركز السابع للمساعد أول عماد المنيلاوي، وجميعهم من فريق كمال أجسام القوات المسلحة، الذي مثل مصر في بطولة العالم.

واستكمل، أن الفريق يجري عمليات الإحماء، وكل بطل يدخل التمرين المخصص له على حسب البرنامج الموضوع له، وعند الانتهاء من التمرين يتبع نظامًا غذائيًا محددًا.