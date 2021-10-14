أول ظهور لدينا الشربيني بعد إصابتها في مهرجان الجونة.. «لوك مختلف»

حرصت الفنانة دينا الشربيني على مشاركة جمهورها بأول صورة لها بعد خبر إصابتها في قدمها خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، من خلال صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

أغنية دينا الشربيني وحسن أبو الروس في مهرجان الجونة

ونشرت الفنانة دينا الشربيني بوستر عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام» لأغنية جديدة انتهت من تسجيلها ويشاركها فيها الفنان حسن أبو الروس، وعلقت عليها «هتفلت مننا بكرا الساعة 3 استنونا».

وظهرت دينا الشربيني فى البوستر بلوك مختلف تماما، حيث ظهرت بفستان مثير ومكشوف بشكل كبير ويحتوى على كثير من الألوان المبهجة ، كما ظهر بجانبها الفنان حسن أبو الروس، وهو يرتدى قميص وبنطلون بألوان كثيرة ومبهجة.

وكانت الكثير من الفيديوهات الخاصة بكواليس أغنية دينا الشربيني مع الفنان حسن أبو الروس، قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام .

إصابة دينا الشربيني في مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني قد ظهرت فور وصولها إلى مهرجان الجونة السينمائي، بإصابة في قدمها حيث ارتدت قدما طبية في ساقها اليمنى.

وكشفت الشربيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أنها مصابة بكسر في أحد أصابع قدمها ولكن هذا الأمر لن يمنعها من المشاركة في حفل افتتاح مهرجان الجونة، حيث تستعد للحظات الأخيرة قبل الوصول على ريد كاربت المهرجان.

يذكر أنه خلال ساعات قليلة جدا سيبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة بحضور عدد كبير من الفنانين، وخلال الحفل سيتم تكريم النجم أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله وسيتم تنظيم مؤتمر صحفي لتكريمه.