شاب ينهي حياته داخل منزله في البدرشين لمروره بأزمة نفسية

شهدت منطقة البدرشين بجنوب الجيزة، قيام شاب في العقد الثالث من العمر، بإنهاء حياته بسبب مروره بأزمة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ إلى قسم شرطة البدرشين، يفيد بالعثور على جثة شاب، فارق الحياة، وكان مشنوقًا داخل منزله بقرية العزيزية بالبدرشين، وبالانتقال والفحص وبتكثيف التحريات تبين أن الشاب يدعي مصطفى، فى العقد الثالث من عمره، وكان مشنوقًا بحبل فى المروحة.

أسرة الشاب تنفي وجود شبهة جنائية

وبسؤال أهله، أوضحوا انه أقدم على التخلص من حياته لأنه كان يعاني من أزمة نفسية في الفترة الأخيرة، كما نفوا وجود شبهة جنائية بالواقعة، وجرى نقل جثة الضحية إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتحار طفل في الإسكندرية

وفى سياق متصل، شهدت منطقة المنتزة بالإسكندرية، واقعة انتحار طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، إذ انتقل رجال قسم الشرطة برفقة الإسعاف، التي نقلت جثة الطفل الهامدة إلى مشرحة كوم الدكة، كما أكدت التحقيقات الأولية التي تمت في محل الواقعة شرق الإسكندرية، أن سبب الواقعة يعود إلى قيام الطفل بطلب ساندوتش بنظام خدمة توصيل الطلبات إلى المنزل، وعند وصول عامل الدليفري إلى الشقة فتحت شقيقته وأتمت الطلب، إلا أنه شقيقها عاتبها على تلك الفعلة.

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل نشبت بينهم مشادة تدخلت على إثرها الأم وعاتبته وأخذت منه الساندوتش، فغافلها ودخل شرفة المنزل وقفز من الطابق السادس عشر، ليقع جثة هامدة في الحال، ومن ثم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وطلبت نيابة ثان المنتزه، تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، وأمر بالتصريح بدفن الطفل بعد استبيان سبب الواقعة، وسماع أقوال شهود عيان الواقعة، واستدعاء الأسرة لسماع أقوالهم بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة إن وجدت.