«الوزراء»: خطط لإنشاء 27 غابة في 8 محافظات

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن عمل الدولة على إنشاء نحو 27 غابة فى 8 محافظات بإجمالى 17 ألف فدان. وأضاف «معلومات الوزراء»، فى تقرير معلوماتى صادر عنه صباح اليوم، بعنوان «حالة الغابات والأخشاب عالمياً... حقائق وأرقام»، أن محافظة قنا تستحوذ وحدها على 10 من الغابات الـ27 الجارى العمل عليها، تليها محافظتا سوهاج بـ6 غابات، وأسيوط بـ4. وأشار التقرير إلى أن أسوان استحوذت على أكبر المساحات المزروعة بالغابات على مستوى الجمهورية بنحو 2185 فداناً؛ حيث شكلت مساحة غابة «بلانة» وحدها نحو 1235 فداناً، تلتها محافظة سوهاج بنحو 2000 فدان، ثم الأقصر، حيث شكلت مساحة الغابات المزروعة نحو 1700 فدان.

وتستحوذ غابة سرابيوم فى الإسماعيلية، بحسب «التقرير»، على مساحة ٥٠٠ فدان، يزرع بها ٩ أنواع من الأشجار، تمثل شجرة الكافور النسبة الكبرى منها، بمساحة بلغت نحو ٩٠ فداناً وبنسبة ١٨% من إجمالى المساحة المزروعة، تليها فى الأهمية شجرة الكايا وشجرة الكازورينا بمساحة ٧٠ فداناً لكل منهما وبنسبة ١٤% من إجمالى المساحة المزروعة. وكانت مساحات زراعة الأشجار الزيتية بغابة سرابيوم والتى تتمثل فى الجوجوبا والجاتروفا على نحو ٣٠ و٢٥ فداناً لكل منهما على التوالى، بما يمثل ٦% و٥% لكل منهما على التوالى من إجمالى مساحة غابة سرابيوم. ولفت «معلومات الوزراء» إلى انخفاض إجمالى الصادرات العالمية من الأخشاب ومصنوعاتها لـ134.4 مليار دولار أمريكى عام 2020، بانخفاض بلغ 0.4% مقارنة بعام 2019 الذى بلغ حوالى 135 مليار دولار أمريكى.