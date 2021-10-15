وظائف شاغرة في 4 بنوك.. منها الإسكندرية والمشرق

أعلن عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة للعمل لدى تلك المؤسسات المالية والبنكية، والتي تستعرضها «الوطن»، على النحو التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها.

وظيفة في بنك الكويت الوطني

طرح بنك الكويت الوطني، عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، عن حاجته إلى وظيفة مسؤول تحليلات البيانات، بشروط ومؤهلات هي:

- درجة البكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

- من 6 إلى 7 سنوات من الخبرة في تحليل البيانات، ويفضل أن يكون ذلك في الصناعة المصرفية.

- سيتم إضافة ميزة معرفة ACL

- علاقة شخصية ممتازة مع المراجعين والموظفين.

- القدرة على إيصال الأفكار والحصول على قبول من المراجعين.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- المهارات التحليلية وحل المشكلات.

- برنامج تحليلات ACL.

- استعلامات قاعدة البيانات (مثل SQL).

- علاقة شخصية ممتازة مع المراجعين والموظفين.

- خبرة واسعة في تطبيقات الكمبيوتر مثل MS-word وExcel وPower Point.

- تحليل البيانات والتصميمات وتنفيذ الاختبار واستخراج البيانات والتحليل باستخدام حزم برامج الكمبيوتر المختلفة للقسم في المواعيد النهائية المحددة.

وظيفة بنك الإسكندرية

كما نوه بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، عن حاجته إلى وظيفة كبير موظفي الولاء والشراكة والتفعيل، بشروط ومؤهلات هي:

- مهارات التواصل الجيد.

- مهارات تحليلية عالية.

- مهارات العرض الجيد.

- مهارات تفاوض قوية.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- جيد مع الأرقام والقدرة على إنشاء أو العمل مع المصفوفات.

- الفهم المالي الأساسي أمر لا بد منه (الربح والخسارة الأساسيين، والقدرة على حساب عائد الاستثمار للتسويق وإدارة استثمارات الحملة مقابل العائدات).

- التنقل في جميع مناطق مصر.

- إدارة علاقتنا مع شركائنا في جميع (فئات البيع بالتجزئة والأزياء والسياحة والبقالة في جميع المناطق في مصر).

- تحديد الشراكات المحتملة مع التجار بما يتماشى مع استراتيجية الولاء وركائز ALEXBANK.

وظيفة بنك HSBC

كما نشر بنك HSBC مصر، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن توافر فرصة عمل خالية بالبنك، وهي French Wholesale Processor Acct Servicing and Mnt, GSC Cairo، بشروط كالتالي:

- القدرة على التحدث وفهم الفرنسية / الإنجليزية بطلاقة، وكتابة الرسائل والتقارير التجارية، وإجراء محادثة جيدة.

- مبتكر / إبداعي.

- مهارات التعامل مع الآخرين قوية.

- معرفة / مهارات مكتبية متوسطة إلى عالية (خاصة برنامج Excel).

- متعلم سريع ولديه نهج (ما يمكن فعله).

الخبرة السابقة في العمليات المركزية واسعة النطاق أمر مرغوب فيه.

- المرونة في العمل في المناطق الزمنية حسب ما تتطلبه الأعمال.

- إكمال طلبات العملاء في الوقت المناسب، واكتساب وتحديث المعرفة بالإجراءات المتعلقة بالعمليات ذات الصلة.

- التأكد من تلبية متطلبات العملية والالتزام بها وإكمالها وفقًا للإجراءات والمعايير المحددة.

وظيفة بنك المشرق

واخيرا أعلن بنك المشرق – مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن حاجته إلى (Associate Dealer, FX & Derivatives (Egypt CoE))، بشروط هي:

- درجة البكالوريوس / الدراسات العليا في العلوم المالية / الأعمال / الاقتصاد / الرياضيات أو الإحصاء.

- 2-3 سنوات خبرة سابقة التفضيل للمرشحين الحاصلين على شهادة تعامل ACI ومؤهلات CFA / FRM.

- مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية.

- عرض الأسعار للعملاء بما يتماشى مع المعايير الموصى بها.

- التنفيذ الدقيق والخالي من الأخطاء للصفقات مع العملاء والبنوك.

- التعامل الفوري مع جميع طلبات العملاء واستفساراتهم.