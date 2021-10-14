تفاصيل ضبط 9 أطنان حلوى مولد مجهولة المصدر بـ3 مراكز في الدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية حملات مكثفة على مدار يومين، شمل مراكز المنصورة والجمالية وميت سلسيل 9327 كليو جرام من «حلاوة المولد، والسكر مجهول المصدر، وعسل الجلوكوز، والفول السوداني، حلوى المولد على شكل العرائس باللون الاحمر المحظور»، وغيرها من الحلويات التي يزيد عرضها للجمهور خلال هذه الأيام، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وتعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بتكثيف الحملات التموينية المفاجأة على مصانع الحلوى، بمناسبة المولد النبوي الشريف، حرصًا على صحة المواطنين من عرض حلويات مجهولة المصدر.

حملات تفتيش علي ميت سلسل والجمالية

تشكلت الحملة برئاسة سامي إبراهيم وعضوية كلا من: أحمد مجدي المفتش بالمديرية وأحمد عبد العزيز من جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرًا، ضد صاحب مصنع حلوى يقوم بتصنيع حلوى المولد بدون ترخيص ويستخدم خامات مجهولة المصدر، وعليه تم التحفظ على عدد 1750 كجم سكر وعدد 1500 كجم عسل الجلوكوز وعدد 1000 كجم فول سوداني مدون عليه تاريخ الانتاج بخط اليد وعدد 500 كجم من حلوى المولد مشكلة.

وتحفظت الحملة على 250 كجم من حلوى المولد على شكل العرائس باللون الأحمر المحظور تداولها، وبدون بيانات صاحب محل حلويات وكذلك 750 كجم من حلوى المولد مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية بناحية الجمالية والتحفظ على 1500 كجم سكر مجهول المصدر.

وحررت الحملة محضرًا ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية بناحية الجمالية وتم التحفظ على 1000 كجم سكر مجهول المصدر دون فواتير، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

حملة تموين الدقهلية علي مصانع الحلوي في المنصورة

ضبطت الحملة كمية حلاوة المولد وقدرها 408 كجم لمصنع حلويات بناحية توريل بمدينة المنصورة لمخالفته القرار 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهول المصدر والمنشأ، وضبط كمية حلوى نوجا وقدرها 270 كجم في مخزن بناحية قناة السويس قسم ثان المنصورة، بدون أي فواتير تدل على مصدرها ومنشأها، وضبط محل حلوى بناحية المنصورة لعرضه للبيع كمية وقدرها 400 كجم حلوى مولد بدون أي فواتير تدل على مصدرها ومنشأها.

تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرير المحاضر اللازمة، إذ تواصل مديرية تموين لدقهلية وبكل طاقاتها الحملات التموينية لضبط المخالفين.