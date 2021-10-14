الداخلية توزع حلوى المولد النبوي على نزلاء المستشفيات ودور الرعاية

أوفدت وزارة الداخلية، مجموعة من الضباط والضابطات إلى مستشفيات «قصر العيني، المعهد القومي للأورام، مستشفى سرطان الأطفال 57357، أبو الريش الياباني، أحمد ماهر التعليمي، الحسين الجامعي، السيد جلال، الدمرداش، الصحة النفسية والعصبية، ومؤسسة الجمالية الاجتماعية» لمشاركة النزلاء الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك استمرارا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد»، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، من خلال تبني ودعم المبادرات والأنشطة الخيرية، وفي ضوء استراتيجية الوزارة الرامية لتعظيم المبادرات على المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية.

توزيع حلوى المولد النبوي على المرضى وذويهم

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى توزيع عدد من الهدايا العينية (حلوى المولد النبوى) على المرضى وذويهم، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة فى نفوس الأطفال ونزلاء المستشفيات والأهالى، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

توزيع حلوى المولد النبوي على الأطفال في مدارس ذوي الإعاقة ودور الأيتام

كما جرى إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات لزيارة بعض مدارس ذوي الإعاقة ودور الأيتام: «دار المواساة للأيتام، دار أقدار لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية النور والأمل للمكفوفين، جمعية الوفاء والأمل (المحاربين القدماء) – قرية الأطفال للأيتام» لتوزيع عبوات (حلوى المولد النبوى الشريف) على الأطفال بها، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية، لتعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.