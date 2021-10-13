تعرف على أسعار حلوى المولد في المنوفية.. وحملات مكثفة لضبط الأسواق

مع قرب حلول احتفالية المولد النبوي الشريف، انتشرت الشوادر لبيع حلوى المولد، وهي من العادات المصرية الأصيلة، وبدأ الإقبال من المواطنين يتزايد عليها وخاصة في محافظة المنوفية، التي انتشرت فيها الشوادر في كل المراكز لبيع الحلوى، وسط رقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية، والصحية لفحص الحلوى والتأكد من سلامتها ومدة صلاحيتها.

أسعار حلوى المولد تبدأ من 40 جنيها للكيلو

وقال محمد شعبان، أحد أصحاب الشوادر في مركز شبين الكوم، إن أسعار حلوى المولد تبدأ 40 جنيهًا للكيلو، وتصل في بعض العلب إلى 200 جنيه حسب نوع الحلوى المتواجدة في العلبة، موضحًا أن العلبة المتوسطة المشكل من الحلوى يبلغ سعرها 80 جنيهًا وعليها إقبال كبير من الزبائن، مضيفًا أن العرض أكبر على الفولية والسمسمية.

من جانبه، قال محمود رجب، أحد العاملين في محال لبيع حلوي المولد، إنهم يقومون بشراء حلوى المولد من أحد المصانع الكبرى، بالإضافة إلي بعض الحلوى التي يتم تعبئتها وفق طلبات الزبون، مضيفًا أن علب الحلوى المشكل الجاهزة الأكثر طلبًا.

حملات على الأسواق في المنوفية لفحص حلوى المولد

وشنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملات مكثفة خلال الأيام الماضية، على شوادر بيع الحلوى والمحلات، للتأكد من سلامة الحلوى المقدمة للمواطنين، والتأكد أيضا من موعد انتهاء صلاحيتها، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من الحلوى المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام الآدمي، في حملات في مراكز «تلا وأشمون ومنوف وبركة السبع»، بالتعاون مع الوحدات المحلية في المراكز المختلفة.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة، عن استمرار العمل في الحملات اليومية على المحال بالتعاون مع مديرية التموين والوحدات المحلية لضبط الأسواق، في ظل توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لمتابعة الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية.