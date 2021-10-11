«الأقصر» تحدد أماكن إقامة شوادر بيع حلوى المولد النبوي

حددت مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفي، رئيس المدينة، عددًا من الأماكن لإقامة شوادر لبيع حلوى المولد النبوي، بعد استخراج التراخيص اللازمة قبل البدء في إقامة الشوادر في الاماكن المخصصة لها، فضلا عن الحصول على موافقات من الجهات المختصة.

إعلان رسمي على «فيس بوك»

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إلى السادة المواطنين الراغبين في إقامة شوادر لبيع الحلوى بالشوارع والحصول على تراخيص من الجهات المختصة، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات».

وتابعت، الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر: «قررت لجنة مشكلة من قبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومجلس مدينة الأقصر، تحديد المواقع المُقرر إقامة الشوادر فيها لبيع حلوى المولد النبوي الشريف، داخل أحياء مدينة الأقصر مع مراعاة الالتزام بالمواقع المُعلنة».

هذه هي أماكن بيع الحلوى

وجاءت المواقع المحددة لإقامة شوادر بيع الحلوى كالآتي: «حي جنوب، موقف أرمنت، حي وسط، أرض أبوزيد حديقة المطحن، حي شمال، منطقة بدران ونجع الطويل، حي شرق، ش مصطفى كامل وفاطمه الزهراء، حي المطار، ش منشأة العماري أمام المدارس والمعهد الأزهري».

وشدد، مجلس مدينة الأقصر على ضرورة الالتزام بالشروط المحددة أثناء عملية البيع وإقامة شوادر الحلوى في مواقع معينة لمنع حدوث أي مشكلات فيما بعد، ويأتي ذلك تزامنًا مع قرب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.