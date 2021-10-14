تكريم أبطال إخماد حريق مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الخامسة

كشف تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة مكاداي، إن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، سيشهد مفاجأة كبيرة، بشأن الحريق الذي وقع صباح أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات، إثر حدوث ماس كهربائي.

تكريم عمال النظافة ورجال المطافئ

وقال تامر دويدار، لـ«الوطن»، إنه سيُجرى تكريم عمال النظافة ورجال المطافئ، الذين شاركوا في إخماد حريق مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك تنظيف المنطقة بعد ترميمها، وذلك تقديرًا لجهودهم، إذ بذلوا جهودًا ضخمة خلال الساعات الماضية، بشأن إزالة آثار الحريق في ساعاتٍ قليلة.

وأوضح أنّ هؤلاء العمال، تلقوا إشادات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لجهودهم الكبيرة في ترميم المكان.

انطلاق حفل الافتتاح

وانطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وتذيع قناة «ON» فعاليات حفل المهرجان في نسحته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.