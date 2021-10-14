منذر رياحنة: مهرجان الجونة تحدى كورونا والحريق

قال الفنان منذر رياحنة، إن عام 2021، كان «وشها حلو» عليه، حيث يشارك في عملين، وهما «نوح»، وعمل آخر اسمه «حضور لموكب الغياب» لمحمود درويش، مشيرًا إلى أنه يرغب في العمل مع أي ممثل يحب عمله.

وأضاف «رياحنة»، في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في نسخته الخامسة، أن مهرجان كورونا تحدى كورونا والحريق، وإصرارهم على إقامة المهرجان رغم الظروف يشجع أي شخص على الوجود فيه.

إقامة مهرجان الجونة

كان مهرجان الجونة السينمائي، تعرض لأكثر من أزمة خلال الأيام الماضية إلا أنها لم تؤثر على استمرار المهرجان، أولها الخلاف بين الفنانة يسرا، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، بعد تصريح الأخير عن عدم تكريمها في المهرجان، الأمر الذي ردت عليه الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذا التصريح غريب، ولم يكن له أي داع، إلا أن هذه الأزمة انتهت بعد ظهورهما معًا في المهرجان، والتصريحات الطيبة المتبادلة.

الأزمة الثانية هي حريق اندلع في قاعة المؤتمرات، وجرى الاستعانة بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وبالفعل جرى السيطرة على الحريق، وانتهاء هذه الأزمة، بعد أن استطاع العمال إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي في أقل من 24 ساعة، وأعلن المهندس نجيب ساويرس، انتهاء الأزمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث نشر صورة للقاعة، وعلق عليها قائلا: «هي فين الحريقة دي!»

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.