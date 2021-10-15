القصة الكاملة لانتحار شاب بالبدرشين.. طلق مراته من سنة

منذ أن تم طلاقه من زوجته وهو يعيش حالة نفسية سيئة، لم يكن يتحدث مع أحد، وكثيرًا ما يجلس وحيدا داخل غرفته، حاولت أسرته كثيرًا إخراجه من تلك الحالة حتى يعود لحالته الطبيعية ولكن دون جدوى، وظل على تلك الحالة حوالى عام، حتى تفاجئت الأسرة بنجلها معلقًا من رقبته فى حبل داخل غرفته، صرخات وبكاء واستغاثات، فأسرع الجيران إلى المنزل، ليجدوا الشاب معلقًا فى حبل بسقف الغرفة داخل شقته، وكان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، ويرتدى كامل ملابسه، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية فى جسده.

الأسرة تنفي وجود شبهة جنائية بالواقعة

عقب اكتشاف أسرة المجني عليه للواقعة، قاموا بإبلاغ رجال مباحث قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المنزل، وتم إبلاغ النيابة العامة التى عاينت جثة الضحية وهو معلق بحبل من رقبته داخل غرفة فى شقته، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما نفت أسرة المجني عليه وجود أى شبهة جنائية فى الواقعة عقب سؤالهم، وعللوا السبب وراء إقدامه على التخلص من حياته هو أنه كان يعانى من أزمة نفسية خلال الفترة الماضية بسبب انفصاله عن زوجته منذ نحو عام.

بلاغ بالواقعة إلى قسم شرطة البدرشين

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة البدرشين، يفيد العثور على جثة شاب يدعى «مصطفى»، فى العقد الثالث من العمر، وقد فارق الحياة، وكان معلقًا فى حبل بسقف غرفته داخل شقته الموجودة فى قرية العزيزية بالبدرشين، ولا توجد أي إصابات بالجسد.

نقل الجثة إلى المشرحة

عقب الانتقال والفحص وبتكثيف التحريات، تبين أن الشاب يدعى «مصطفى»، فى العقد الثالث من عمره، وكان مشنوقًا بحبل يتدلى من سقف الغرفة، وجرى نقل جثة الضحية إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.