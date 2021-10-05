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شاب ينهي حياته بحبة الغلال السامة لخلافات زوجية في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:38 م | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أنهى شاب حياته بتناول قرص حفظ الغلال السام، بإحدى قرى مركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

إخطار بانتحار شاب بسبب الخلافات الزوجية في المنوفية 

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، بوفاة شاب بدائرة المركز بعد تناوله قرص حفظ الغلال السام، وبسؤال أسرته أكدوا مروره بأزمة نفسيه نتيجة الخلافات الزوجية.

حُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الشهداء، وبالعرض علي النيابة أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي، ثم صرحت بدفن الجثة. 

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