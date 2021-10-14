أسعار ومكونات الوجبات المدرسية: 5.5 جنيه لرياض الأطفال و6.5 لباقي المراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مكونات الوجبة المدرسية لرياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشددة على جميع المديريات والإدارات والمدارس بضرورة تنفيذ كل التعليمات الخاصة بتسليم الوجبات للطلاب، لافتة إلى أنه في حالة عدم توافر العصير يتم استبداله بكيس تمر.

وتستعرض «الوطن» بحسب مستند رسمي حصلت عليه مكونات الوجبة المدرسية.

الوجبة المدرسية لرياض الأطفال

سعر الوجبة سيكون 5.5 جنيه شاملاً الضرائب، وتتكون من باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جرامًا مدعم بالفيتامينات وعلبة لبن 125 مللي بطعم الفواكه.

والبديل لهذه الوجبة هو باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا وزنه 40 جراما مدعم بالفيتامينات وعلبة لبن 200 ملي بطعم الفواكه بدون فرق أسعار.

مكونات وجبة المرحلة الابتدائية

ويصل سعرها إلى 6.5 جنيه، وتتكون الوجبة من باكو بسكويت بالعجوة وزنه 80 جرام مدعم بالفيتامينات وعلبة عصير 200 مللي بطعم الفواكه.

والبديل الأول لوجبة المرحلة الابتدائية: 1 باكو بسكويت ويفر فانيليا وزنه 45 جراما مدعم بالفيتامينات وعلبة عصير 200 مللي بطعم الفواكه، والبديل الثاني: باكو بسكويت سادة وزنه 80 جراما مدعم بالفيتامينات أو 2 باكو 40 جراما وعلبة عصير أو لبن 200 مللي بطعم الفواكه.

أما البديل الثالث: بار حلاوة طحينية 40 جراما ورغيف خبر محشو جبنه 70 جراما، والبديل الرابع باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعم بالفيتامينات ومثلث جبن ورغيف خبر فينو أو لباني أو كرواسون 60 جراما.

مكونات وجبة التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والفصل الواحد

سيكون سعرها 6.5 جنيه، وتتكون من باكو بسكويت بالعجوة وزنه 80 جراما مدعم بالفيتامينات وعلبة عصير 200 ملي بطعم الفواكه، والبديل الأول لها: باكو بسكويت ويفر فانيليا وزنه 45 جرام مدعم بالفيتامينات أو 2 باكو 40 جراما وعلبة عصير أو لبن 200 مللي بطعم الفواكه، أما البديل الثاني باكو بسكويت سادة وزنه 80 جراما مدعم بالفيتامينات، أو 2 باكو 40 جراما وعلبة عصير أو لبن 200 مللي بطعم الفواكه.

البديل الثالث للوجبة يتكون من بار حلاوة طحينية 40 جراما ورغيف خبر محشو جبنة 70 جراما، أما البديل الرابع باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعم بالفيتامينات ومثلث جبن ورغيف خبر فينو أو لباني أو باتيه أو كرواسون 60 جراما.