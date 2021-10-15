تفاصيل فتح حساب مجاني للأفراد في البنوك المصرية.. منها الأهلي والزراعي

يتيح عدد من البنوك العاملة في السوق المصري إمكانية فتح حساب مجاني للأفراد في البنوك المصرية دون أي مصروفات إدارية وبشكل مجاني، دعما لمنظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري.

فتح حساب مجاني للأفراد في البنوك المصرية

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أبرز البنوك التي تتيح هذه الخدمة، والتي جاءت كالتالي:

فتح حساب مجاني للأفراد في البنك الأهلي المصري

يدعم البنك الأهلي المصري الشمول المالي باستمرار، وخاصة لفئة الشباب، عن طريق طرح منتجات تناسب جميع احتياجات الشباب، ويمتلك البنك العديد من حسابات توفير المستقبل، يتم إصدارها دون مصاريف إصدار وتأمين مجاني على حياة العميل.

فتح حساب مجاني للأفراد في بنك الاتحاد الوطني

يُعفي بنك «الاتحاد الوطني- مصر» جميع العملاء من سن 16 سنة، من مصاريف فتح حسابات التوفير الحد الأدنى للحسابات، إضافة إلى 1٪ كاش باك من قيمة المبلغ المودع في الحساب.

فتح حساب مجاني للأفراد في البنك التجاري «وفا»

أعلن البنك «التجاري وفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر للشركات دون أي مصاريف.

فتح حساب مجاني للأفراد في البنك الأهلي المتحد

يتيح البنك الأهلي المتحد، تقديم كارت الشباب دون مصروفات إصدار، إضافة إلى 25 جنيها، وذلك تطبيقا لنصائح البنك المركزي المصري بالتوجه للشمول المالي.

فتح حساب مجاني للأفراد في بنك «إي جي» EGBANK

أعلن البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن فرص مميزة دعما للشمول المالي، وهي عبارة عن إمكانية فتح حساب بنكي بدون مصاريف.

فتح حساب مجاني للأفراد في بنك القاهرة

يتيح بنك القاهرة فتح حساب لدى البنك «جاري وتوفير»، دون أي مصاريف، إضافة إلى الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانا، والتقديم على بطاقات بنك القاهرة مقدما مجانا.

فتح حساب مجاني للأفراد في البنك الأهلي الكويتي مصر

يتيح البنك الأهلي الكويتي مصر، إمكانية فتح حساب لدى البنك للأفراد مجانا دون أي مصاريف.

فتح حساب مجاني للأفراد في البنك الزراعي

يتيح البنك الزراعي فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير مجانا دون أية مصاريف إدارية ودون حد أدنی، إضافة إلى إصدار بطاقات الخصم لهذه الحسابات والبطاقات مسبوقة الدفع «ميزة» مجانا.