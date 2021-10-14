جائزة احمد السقا في «الجونة السينمائي» يهديها لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

حصل الفنان أحمد السقا، منذ قليل، على التكريم الخاص به من قبل مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة لعام 2021، وأهديت جائزة أحمد السقا في مهرجان الجونة لكثير من الأشخاص المقربين له خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح.

جائزة أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي

جائزة أحمد السقا في مهرجان الجونة السينمائي، حرص الفنان على إهدائها للفنان الكبير سمير غانم، بعد أن تحدث عنه لبضع دقائق هو وزوجته الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وعن قصة حبهما التي جمعتهما.

كما حرص الفنان أحمد السقا على اإهداء الجائزة أيضا لوالده، والذي حكى عنه قصة قصيرة قائلا: « والده قبل رحيله ناداه وسأله انت ليه بيقولو عليك نجم، فجاوب السقا علشان النجم في السما ومحدش بيطوله».

ولكن فى هذه اللحظة قاطع والد السقا ابنه، قائلا: «خد كل حاجة من النجم، إلا إنه يبعد بعيد، خليك قريب الناس لما تمد إيدها تطولك».

وخلال الحفل أيضًا حرص الفنان أحمد السقا على إهداء الجائزة لزوجته الإعلامية مها الصغير، الذي شكرها على وقوفها بجانبه، وكذلك والدته التي وجه لها الشكر على العائلة التي أسستها، كما أهدى التكريم للمهندس أنسي ساويرس، الذي أشاد به خلال حفل الافتتاح.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

يذكر، أن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021 شهد حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم: يسرا، ليلي علوي، جومانا مراد، ياسمين صبري، نجلاء بدر، رانيا يوسف، ريهام عبد الغفور، منى ذكي، هند صبري، أكرم حسني، شريف منير، وأشرف عبد الباقي وعدد آخر من الفنانين.