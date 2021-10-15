سميح ساويرس يصالح يسرا في مهرجان الجونة على خشبة المسرح

حرص المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة، على اصطحاب الفنانة يسرا، خلال صعوده على مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بعد عدّة نقاشات حول خلاف «انتشال التميمي» مدير المهرجان معها، عقب تجاهل تكريمها في الدورة الخامسة للمهرجان،

وأعرب ساويرس عن سعادته بالدورة الخامسة، وتمنى أن ينتهي وباء كورونا، حتى يستطيع أن يحقق مكاسب مادية تمكنهم من إقامة مهرجان موسيقي على غرار مهرجان الجونة السينمائي، بعدما وعد وزيرة الثقافة بتحقيق ذلك.

وردت يسرا: «أنا من أسعد ما يمكن، إني أحس إني واحدة من عائلة آل ساويرس، لأن الناس دي ضهر وسند، يعني أهل».

يسرا تحضر مهرجان الجونة

كان حضور يسرا في مهرجان الجونة السينمائي، بفستان شيفون باللون الأزرق السماوي، وكانت إطلالتها بسيطة للغاية، وتمكنت من خلالها أن تلفت الأنظار، كما اعتمدت في تسريحة شعرها على أن تكون بسيطة مع ماكياج بسيط.

أول ظهور ليسرا بمهرجان الجونة

ويعد هذا هو الظهور الأول للفنانة يسرا في مهرجان الجونة السينمائي، بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت بينها وبين المهرجان، بسبب مدير المهرجان انتشال التميمي.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة، حينما صرح انتشال التميمي لأحد المواقع الصحفية، عن سبب عدم تكريم يسرا فى مهرجان الجونة، وحينها قال إن يسرا عضو في اللجنة الاستشارية للمهرجان، ولذلك لا يتم تكريمها.

هذا التصريح أغضب يسرا للغاية وجعلها تخرج عن شعورها وتكتب منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك» تهاجم فيه انتشال التميمي وتعبر عن غضبها الشديد من أن يزج اسمها بهذا الشكل وأنه لا يصح أن يتحدث عن فنان لا يتم تكريمه من قبل المهرجان.