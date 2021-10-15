قيس سعيد يعرب عن استياء تونس من إدراج أوضاعها في جدول أعمال الكونجرس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، السفير الأمريكي لدى بلاده، دونالد بلوم، حيث أعرب خلال اللقاء، عن استياء تونس من إدراج الأوضاع في بلاده على جدول أعمال الكونجرس الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الرئيس التونسي: العلاقات مع واشنطن ستبقى قوية

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن سعيد، أشار إلى أن العلاقات مع واشنطن ستبقى قوية بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل البلاد ويجدون من يصغي إليهم في الخارج.

وأضافت الرئاسة التونسية، أن اللقاء كان فرصة لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يشيعها أعداء الديمقراطية.

وكان النائب الديمقراطي الأمريكي تيد دويتش، زعم خلال جلسة افتراضية للجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس النواب الأمريكي، لبحث التطورات في تونس، أمس الخميس، إن الديمقراطية التونسية في خطر بعد شروع الرئيس التونسي في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان.

رئيس تونس يعفي 5 من أعضاء ديوان رئيس البرلمان المجمد من مهامهم

وفي سياق متصل، أعفى رئيس تونس، أعضاء ديوان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي من مهامهم، في قرار اعتبر ضربة قاضية لـ«إخوان» تونس ونصرا كبيرا لرغبة الشارع التونسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشمل الإعفاء، 5 مستشارين أولين لرئيس البرلمان، هم: «أحمد المشرقي ووسيم الخذراوي وأسماء الجمازي ومحمد الغرياني وجمال الطاهر».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر في 25 يوليو الماضي، إنهاء عقد من حكم «الإخوان» أعادوا فيه تونس عقودا للوراء، من خلال تجميد عمل مجلس نواب الشعب «البرلمان» وتجريد أعضائه من الحصانة وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي، مستخدما في ذلك فقرات في الدستوري التونسي، وما يسمح به الفصل 80 من الدستور.