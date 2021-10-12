استقرار أسعار البيض اليوم.. الأبيض بـ52 والأحمر بـ54

شهدت أسعار البيض استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت أمس بقيمة جنيه للبيض الأحمر و 50 قرشًا للبيض الأبيض، حيث شهدت الفترة الماضية حالة من تحركات أسعار البيض وارتفاعها.

استقرار أسعار البيض

ووفقًا للأسعار المعلنة من قبل المزارع المنتجة، وكذلك أسعار البيض في الأسواق تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار البيض خلال تعاملات اليوم.

حيث استقرت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، في السوق المحلية، حيث سجلت أسعار طبق البيض الأبيض 48 جنيهًا، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض»، حيث يقترب سعر البيض الأبيض بشكل كبير من أسعار البيض البلدي.

وترتفع أسعار البيض الأبيض لدى المستهلك في محلات البيع للجمهور عن أسعار البورصات والمزارع؛ نظرًا لتكاليف التوزيع والنقل، إذ تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 51 و52 جنيهًا.

كما استقرت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية والمزارع؛ ليسجل سعر الطبق في المزرعة 49.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 52 إلى 54 جنيهًا.

ويحافظ البيض البلدي على استقراره منذ فترة طويلة، ويبلغ سعر الطبق 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 55 و57 جنيهًا.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاع الأسعار للبيض بشكل ملحوظ، وهو ما زاد من اهتمام المواطنين بالحديث عن أسعار البيض، مع الارتفاع الذي حققه الفترة الماضية، وحالة التقلبات السعرية نتيجة لعدم توافر المنتجات من البيض بكثرة، خاصة وأن أسعاره تهم كل الأسر المصرية خاصة مع بدء الدراسة منذ أيام قليلة.

ويشار إلى أن هناك توقعات بانخفاض أسعار البيض خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ولكن هذا ليس مؤكدًا خاصة مع قرب قدوم الشتاء، لأن المعايير التسعيرية ليس لها ضوابط.

ويقدر إنتاج مصر من البيض نحو ما يقرب من 13 مليار بيضة سنويًا، وهو الإنتاج الذي يكفي الاستهلاك المحلي، ولا نحتاج إلى الاستيراد.