منتجو الدواجن عن أسعار البيض: الصين السبب الرئيسي

شهدت أسعار البيض قفزة غير مسبوقة خلال الأيام الماضية وتخطت كرتونة البيض الخمسون جنيها لأول مرة، وبلغت في بعض الأسواق 55 جنيها، ما تسبب في حالة غضب عارمة بين الأسر نتيجة ارتفاع أسعار البيض مع بدء الدراسة وارتفاع احتياجات الأسر باعتباره البروتين الأرخص والمحبب للأطفال.

وعن أسباب ارتفاع أسعار البيض قال المهندس أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام للدواجن: «إن ارتفاع أسعار البيض له العديد من الأسباب على رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأهمها الأعلاف والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 90%، حيث ارتفع سعر طن الذرة الصفراء من 3000 جنيه ليصبح سعره في البورصات العالمية 5500 جنيه، أما سعر فول الصويا فارتفع من 5200 جنيه ليصبح بـ9000 جنيه، أما زيت الصويا الهام في العملية الإنتاجية فارتفع من 12 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الأسعار عالمياً أصبحت مرتفعة في الوقت الذي تستورد فيه مصر 90% من تكلفة إنتاج الدواجن سواء كانت لحوم أو بيض، وداخلياً فقد ارتفعت كل تكاليف الإنتاج أيضاً من إيجار للعنابر وأجور العمالة والمرافق سواء كهرباء ومياه وطاقة تدفئة.

هل ستنخفض أسعار البيض؟

يؤكد «نبيل» على أن انخفاض أسعار البيض مرتبط بشكل مباشر بأسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف وتطعيمات، وستنخفض أسعار البيض في حال انخفضت مدخلات الإنتاج، موضحاً أن تكلفة إنتاج طبق البيض 44 جنيها ويباع على «باب المزرعة» بـ46 جنيها وهو هامش ربح منخفض، مقارنة بتكلفة الإنتاج، حيث أن تكلفة تربية الدجاجة لإنتاج البيض تصل إلى 100 جنيه، ولن تبدأ الدجاجة في الإنتاج قبل 100 يوم، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البيض ليست في مصلحة المنتجين فمع ارتفاع الأسعار ستقل القدرة الشرائية للمستهلك وهو أمر لا يصب في مصلحة أحد، لافتا إلى أن مصر تنتج يوميا من 800 ألف إلى مليون طبق بيض تكفي احتياجات السوق المحلي.

الصين سبب في ارتفاع أسعار خامات الأعلاف عالميا

وأشار إلى أن أسعار البيض في العالم ارتفعت في كل البلدان نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف التي كان العالم يعتمد فيها على دولة البرازيل، ومؤخراً اشترت دولة الصين منتجات البرازيل من فول الصويا والذرة وهو الأمر الذي رفع أسعار البيض والدواجن في العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي اترفع فيها سعر البيض بنسبة 70%.

منتجو البيض تعرضوا لخسائر فادحة بلغت 15 ألف جنيه لكل 1000 كرتونة

وتابع أن منتجي بيض المائدة تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وحينما كانت كرتونة البيض تباع بـ22 جنيه قبل شهر رمضان الماضي، كانت تكلفة إنتاجها تصل إلى 37 جنيها، ما يعني أن إنتاج ألف طبق يحقق خسائر تصل إلى 15 ألف جنيه وهي نسبة تقريبية لحجم الخسارة، وفي العنبر الواحد كانت الخسائر تصل إلى 100 ألف جنيه، في الوقت الذي لا يستطيع المنتج التوقف عن الإنتاج أو بيع قطعانه والتي لا تصلح للبيع كلحوم؛ فوزن دجاجة البيض لا يزيد عن كيلو و100 جرام للدجاجة عمر 150 يوما، كما أنه لا يمكن التوقف عن التغذية.