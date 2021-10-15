سميح ساويرس معلقا على حريق مسرح الجونة: «بوظلي قميص كان جديد لانج»

كشف المهندس سميح ساويرس، كواليس إنجاز مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة، وذلك بعد تعرضه لحريق قبل بداية المهرجان بـ 24 ساعة، وتمكنهم من إعادة ترميم المسرح وإعادته للوضع الذي كان عليه قبل الحادث، وذلك خلال لقاء خاص على هامش مهرجان الجونة مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON».

وقال سميح ساويرس، «إحساسي أول حاجة أن القميص بتاعي اتحرق وكان لسه قميص جديد لانج وجت حاجة فيه واتحرق»، مضيفًا: «أنا أول ما دخلت لقيت المسرح ده سليم والكراسي سليمة، وأن الحريق الناحية التانية، قولت دي الناحية اللي هنعمل فيها الحفلة بعد المهرجان، وممكن تتنقل في أي حتة، المهم بس نطفيها عشان متوقعش المبنى لأن الجي آر سي، اللي راكب ميستحملش غير 3 أو 4 ساعات حريقة، وبعد كده هو نفسه يولع، وكان فات ساعة ونص ولازم يتطفي بسرعة».

سميح ساويرس: عاوزين نخرج المهرجان من موضوع الفساتين ده

وأضاف: «أنا عايز أقول نقطة تمس كل الناس اللي هنا.. متستهونيش بوجود حوالي 2000 عامل ومهندس في الجونة بصفة مستمرة بيبنوا كل يوم هنا بيبنوا 50 فيلا وهنا بيبنوا فندقين، ولما أنتي تشوفي أزمة زي دي وأنتي شغالة في الجونة بقالك 30 سنة، الوضع الطبيعي أنك بتروحي وتقولي أنا هساعد أزاي ومأخدتش مننا 5 دقايق».

وكشف ساويرس تفاصيل ما حدث، قائلا: «1800 عامل ومهندس في الجونة سابوا اللي في إيديهم وفكوا كل السقالات اللي في مواقع الإنشاء وجابوها هنا ونصبوا السقايل على كل الصالة في ساعتين والإحساس أن الناس دي موجودة وهي هتشيل الليلة، وقالوا أدونا بس 24 ساعة وكل حاجة هترجع لطبيعتها، وهو ده اللي طمن نجيب وهو ده اللي طمن سميح مش الواحد خدها كده بالدراع».

ورفض سميح ساويرس سؤالا للميس الحديدي عن فستان الفنانة يسرا قائلًأ: «بلاش بقا موضوع الفساتين وأحنا قولنا عاوزين نخرج المهرجان من موضوع الفساتين ده».