سميح ساويرس: كل رعبي إن الحريق يكون في المسرح الرئيسي للمهرجان

أكد المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة والراعي الرئيسي للمهرجان، أن الرعب الشديد سيطر عليه خوفًا من أن يكون الحريق في المسرح الرئيسي قائلًا: «كان كل رعبي أن الحريق يكون في المسرح الرئيسي، لأنه عمره ما هيتعمل في 24 ساعة مهما كنا يعني».

ساويرس: لدي الكثير من الذكريات الجيدة بالمهرجان

وأضاف «ساويرس»، في لقاء مع قناة ON على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أنه قد قرر أن يتم إطلاق المهرجان في القاعة الرئيسية ومن ثم الانتقال إلى مكان آخر، لافتا إلى أن لديه الكثير من الذكريات الجيدة على مدار 4 دورات سابقة لمهرجان الجونة السينمائي.

ساويرس: أكبر إنجاز لمهرجان الجونة هو الاستمرارية لأنه هو مقياس النجاح

وواصل: «أكثر ما أحزنني هو نجاح أغنية السنة الأولى والفيديو اللي عملوه اتكسفوا يقولولي تعالي معانا في الفيديو، أكبر إنجاز هو الاستمرارية لأنه هو مقياس النجاح، واللي بيطلع وبيقع بعد سنتين أو ثلاثة ده عيب».

وتابع: «المهرجان سوق لمدينة الجونة، والجونة هي اللي مكنت المهرجان أنه يحصل، ولولا الجونة مكنش المهرجان نجح بغض النظر عن التقنيات والفنيات، ونجيب فكر والجونة ساعدت وأنا مبفهمش في السينما ولولا أن فيه فريق عمل راغب في الاستمرارية مكنش المهرجان كمل».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.