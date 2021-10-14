سميح ساويرس: «ياريت كورونا تحل عننا عايزين نعمل شوية فلوس»

في لافتة أعجبت حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، اصطحب المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة، الفنانة يسرا، خلال صعوده على مسرح حفل الافتتاح لإلقاء كلمته، معربًا عن تمنيه أن ينتهي وباء كورونا، حتى يستطيع أن يحقق مكاسب مادية تمكنهم من إقامة مهرجان موسيقي على غرار مهرجان الجونة السينمائي، بعدما وعد وزيرة الثقافة بتحقيق ذلك.

وكشف «ساويرس»، في كلمة له حفل الافتتاح الذي أذيع عبر شاشة on، مساء اليوم الخميس، أنه اصطحب يسرا معه لأنها الداعم الرئيسي للمهرجان، قائلا: «أنا جبتها معايا من الأول، عشان هي الداعم الرئيسي لهذا المهرجان».

يسرا: آل «ساويرس» أهلي.. «ضهر وسند»

وردًا على ذلك قالت الفنانة يسرا: «أنا من أسعد ما يمكن، إني أحس إني واحدة من عائلة آل ساويرس، لأن الناس دي ضهر وسند، يعني أهل».

وعاد مؤسس الجونة للحديث من جديد، مضيفا: «خامس سنة للمهرجان، وكل سنة بتكون أصعب من قبلها»، موضحًا أن كل عام يسألوا أنفسهم عن ماذا سيضيفون إلى المهرجان هذا العام.

وتابع: «كل سنة بنقول مش هنعك في التنظيم، وكل سنة برضه بيحصل مشكلة»، موجها اعتذاره على تأخر بداية حفل الافتتاح حوالي 30 دقيقة، ووعد بعدم تكرار نفس هذه الأخطاء الأعوام الماضية، لترد يسرا قائلة: «عقبال السنة الـ150 لمهرجان الجونة».

سميح ساويرس: على أعصابي من امبارح بسبب الحريق

ولفت «ساويرس»، إلى أنه خائف منذ صباح أمس، بسبب تحديان، أولهم أن ينجح المهرجان ويسعدوا به، والتحدي الآخر المشكلة التي حدثت لمكان المهرجان بعد حادث الحريق، والعمل على حلها خلال 24 ساعة، مطالبا الحضور بأن يعذروه على الحالة المتواجد عليها الآن، معللا ذلك بأنه نتيجة المجهود الذي بذل منذ أمس.

ووجه شكره إلى العمالة التي نجحت في إعادة المكان كما كان عليه قبل الحريق، متابعا: «أقد أقولكم بأمانة كدا، عمري في حياتي ما كنت فخور بالناس اللي بتشتغل معايا، والناس اللي شيلاني أد الـ24 ساعة اللي فاتوا».

وأردف «ساويرس»، أن التحدي القادم أمامهم، أن يجعل حضور حفل افتتاح المهرجان بهذا المكان الذي شهد الحريق، كاشفا أنهم سيقومون بمهرجان للموسيقى أيضا، خلال السنوات القادمة بعدما وعد وزيرة الثقافة بتفيذ ذلك.

ومازح الحضور قائلا: «وأنا بصراحة مبحبيش أوعد وموفيش، وإن شاء الله موضوع الكورونا ده يحل عندنا، ونعمل قرشين نحطهم في القاعة دي».