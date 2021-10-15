دعوة فسطينية لدعم مرشحة من أصول مصرية بانتخابات الدائرة 12 في نيويورك

وجهت قيادات فلسطينية في الولايات المتحدة، دعوة لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، لدعم المرشحة الأمريكية من أصول مصرية، رنا عبدالحميد، في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة عضوة الكونجرس الحالية، كارولين مالوني، في الدائرة الـ12 في نيويورك.

وجاءت الدعوة الفلسطينية، بعد إطلاق حملات تبرعات لصالح «عبدالحميد»، المعروفة بمواقفها المعلنة والجريئة الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني، حيث تمكنوا من جمع ما يزيد على نصف مليون دولار لصالح حملتها الانتخابية خلال فترة وجيزة غير مسبوقة، لمنافسة «مالوني├ المعروفة بمواقفها الصلبة والمؤيدة لدولة الاحتلال.

وقال ناشطون في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن نجاح رشيدة طليب وإلهان عمر، بعضوية الكونجرس، وهما من أصول عربية، شكل دافعاً خلال السنوات الـ4 الماضية لدعم مزيد من المرشحين المؤهلين للوصول الى مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة، أو تشكيل جماعات ضغط داخل هذه المؤسسات لدعم القضية الفلسطينية وتمرير القرارات الداعمة لها ورفض القرارات العنصرية المؤيدة لـ الاحتلال الإسرائيلي.

أبناء الجالية العربية تمكنوا من إيصال 14 مرشحاً لـ الكونجرس

وأوضحت «وفا»، أن أبناء الجالية العربية وبالتحديد الفلسطينية، تمكنوا من إيصال 14 مرشحاً لـ الكونجرس خلال الأعوام الماضية، يشكلون حالياً مجموعة ضغط لصالح حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق آخر، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الخميس، إن الجيش يجب أن يتصرف بشكل منهجي وعدواني ودون توقف ضد أي عنف صادر عن المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أشارت في 6 أكتوبر الجاري، إلى محاولة مجموعة من المستوطنين الاعتداء على طفل فلسطيني مصاب داخل سيارة إسعاف، خلال هجومهم على خربة المفقرة جنوب الخليل.

كما وصفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلقاء مستوطنين زجاجات حارقة على عناصرها في مستوطنة بـ شمالي الضفة الغربية المحتلة بأنه عملية إرهابية.