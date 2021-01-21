عضو الحزب الديمقراطي: بايدن سيعيد العلاقات التقليدية لأمريكا مع الحلفاء

قال الدكتور نعمان أبو عيسي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنَّ الرئيس جو بايدن سيغير سياسات أمريكا التي تواجدت في أثناء تولي دونالد ترامب الذي كان رئيسًا غير عاديًا، وذهب رئيس الكونجرس اليوم لحضور حفل الافتتاح لذا فإن بايدن سيتعاون مع الجميع حتى الذين من خارج حزبه أو الأشخاص الملونين وسيعمل بايدن على احترام السياسات الدولية والقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.

تغيرات في علاقات أمريكا الخارجية

وأضاف «أبو عيسى»، خلال مداخلة عبر برنامج سكاي بي في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية القديرة ريهام إبراهيم، ترامب أثر على علاقة أمريكا بحلفائها في أوروبا وفي مختلف دول العالم وستعود العلاقة التقليدية في أمريكا لاحترام حقوق الإنسان وتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط وفي مختلف المناطق في العالم كما كانت أمريكا قبل ترامب.

أول قرار لبايدن

وتابع: «ترامب منع 7 دول إسلامية من الهجرة إلى أمريكا وبايدن سيمنع ذلك القرار، لأن الولايات المتحدة في الأساس هي دولة مهاجرين وسيعمل بايدن على التعامل بشكل جيد مع المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين وعلى مساعدة اللجوء السياسي والأنواع الأخرى للجوء وسيتعاون مع المهاجرين غير الشرعيين للحصول على الجنسية خلال 8 سنوات من أجل أن يكونوا شخصيات قادرة على التعامل مع المجتمع الأمريكي الرسمي».

وشهد اليوم 20 يناير تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية رقم 46 بعد الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب، وسط تشديدات أمنية في ظل مخاوف من وجود أعمال عنف خاصة بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس في 6 يناير الجاري في شكل غير معهود على الولايات المتحدة الأمريكية.