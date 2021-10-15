واشنطن: نسعى للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني

قالت واشنطن، أمس الخميس، إن المشاورات حول البرنامج النووي الإيراني، لن تنجح إن طلبت طهران أكثر مما تقدمه في المقابل، وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن بلادها عازمة على تعامل دبلوماسي ملموس بهدف العودة الكاملة والمتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق والبحث عن الحلول لكل المسائل المتعلقة بإيران التي تثير قلقا لدى واشنطن.

وأضافت «بساكي»، أن الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى الالتزام بـ الاتفاق النووي، ولكن إذا طلبت طهران أكثر وعرضت أقل، فإن المفاوضات لن تنجح.

ورفضت المتحدثة الأمريكية، التعليق على دعوات إسرائيل لوضع خطط بديلة للاتفاق مع إيران، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكدت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، أن واشنطن تركز حاليا على الدبلوماسية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال مكالمة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الخميس، تصميم البلدين على استئناف المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا في أسرع وقت ممكن.

واستضافت فيينا منذ أبريل الماضي، 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق في ظل انسحاب واشنطن في عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الطرفين نسقا، المواقف من القضايا المحورية للأجندة الثنائية التي جرى بحثها خلال محادثات الوزيرين في موسكو يوم 6 أكتوبر الجاري.

وتطرق الوزيران، إلى تطورات الأوضاع الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي، وتم التأكيد أن إحياء الصفقة النووية بصيغتها الأصلية المتوازنة يمثل سبيلا وحيدا لضمان حقوق ومصالح كل الجهات.

وزير الخارجية السعودي يلتقي بـ المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أمس الخميس، بالمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، على هامش زيارة المسؤول السعودي الرسمية للعاصمة الأمريكية «واشنطن».

وجرى بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين البلدين بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وتناول المسؤولان، أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للميلشيات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.