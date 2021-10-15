شاب يتخلص من حياته لرفض والده زواجه وإنقاذ حلاق قفز بنيل سوهاج

انتحر شاب يقيم بدائرة مركز طما شمال سوهاج، بتناول قرص حفظ الغلال السام لرغبته في الزواج ورفض والده، تم نقله لمستشفى طما وفارق الحياة بعد وصوله، فيما شهدت مدينة سوهاج محاولة انتحار حلاق ألقى بنفسه في النيل من أعلى كوبري أخميم، وتم انقاذه بمعرفة شرطة المسطحات القريبة من المكان وتبين مروره بأزمة نفسية عقب وفاة والديه.

شاب ينتحر بقرص حفظ الغلال لرغبته في الزواج ورفض والده

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طما بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول «هاني.ح.م»، 19 سنة، عامل، ويقيم بناحية دائرة مركز طما مصاباً بحالة إعياء وغيبوبة تامة إدعاء تناول أقراص مجهولة وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال والده «حفظي.م.ع»، 49 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر قيام نجله المذكور بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل بقصد الانتحار مما نتج عنه وفاته، بسبب رغبته في الزواج ورفضه ذلك، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حلاق يحاول الانتحار بالقفز في النيل بسبب وفاة والديه

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بقيام شخص بإلقاء نفسه في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم المعدني دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذه وتبين أنه يدعى «عبد العزيز.ع.ص»، 41 سنة، حلاق ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وتقديم الإسعافات اللازمة له، وبالاستعلام من شقيقته أفادت بأن شقيقها المذكور يعمل حلاقا بمدينة سوهاج، وأنه يعاني من مرض نفسي وذلك عقب وفاة والديه منذ فتره قريبة، ويتابع علاجياً لدى أحد الأطباء النفسيين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.