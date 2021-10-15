قطع المياه لمدة 15 ساعة عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم.. اعرف التفاصيل

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، لقطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة، موضحة أنه نظرا للقيام بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه مسطرد، سيتم قطع المياه عن 14 منطقة (عرب الجسر- عرب الطوايلة- وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون- الملتقى العربي- الكلية الحربية- الحي العاشر- صقر قريش- الواحة- شارع متولي الشعراوي- السويسري ب- أرض الجولف- الإمداد والتموين- منطقة رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، وحتى الساعة الـثامنة صباح غد السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، ولمدة 15 ساعة.

شركة مياه الشرب توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وأوضحت شركة مياه الشرب في بيان لها أن سبب الانقطاع يرجع لقيم الشركة بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مليميتر، الخارج من محطة مسطرد.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

القابضة لمياه الشرب توجه بضرورة ترشيد استهلاك المياه

في سياق آخر، وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الشركات بضرورة الاستمرار فى حملات ترشيد استهلاك المياه والتوسع فى تركيب القطع الموفرة على مستوى الجمهورية لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتقليل نسب الفاقد، وتخفيض قيمة الفاتورة، مع انتشار القطع الموفرة والتنسيق الكامل مع مديريات التعليم والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية لتركيب القطع الموفرة لها.

وقال «رسلان»، إن الأولوية خلال الفترة القادمة لرفع الوعي المائي للمواطنين، وضرورة تغيير العادات السلوكية والممارسات الخاطئة، مؤكدا على أهمية توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة، لترشيد الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 60% تقريبا، والتي تنعكس على فاتورة استهلاك المياه.