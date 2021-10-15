13 وظيفة لأصحاب الحرف براتب يزيد عن 8 آلاف جنيه في مصر والخليج

طرح موقع «فرصنا»، المعني بتوفير وظائف شاغرة في كل القطاعات والمؤسسات، عددا من طلبات الوظائف المتاحة لأصحاب الحرف المختلفة للعمل خارج مصر وداخلها، والتي يمكن الالتحاق بها بالتوجه لمقر الشركة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظيفة فني لحام

اسم الشركة: مجموعة العربي.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - الوايلي - مدينة نصر - مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة - ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «دبلوم صناعي ثلاث سنوات».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني طلمبات

اسم الشركة: إيجيبتو للإستثمارات السياحية والعقارية.

مقر العمل: رأس سدر - جنوب سيناء.

سنين الخبرة: 3 - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24- 31 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مساعد فني كهرباء

اسم الشركة: مجموعة شركات راية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني حمامات سباحة

اسم الشركة: نادي وادي دجلة.

مقر العمل: أسيوط الجديدة - أسيوط.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني نجارة

اسم الشركة: سيستم وان.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: 3 - ‎ 5سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجار أثاث

اسم الشركة: فلورنزا إيجيبت.

مقر العمل: الرأس السودة - السيوف - العوايد - المعمورة - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة منجد أفرنجي

اسم الشركة: فلورنزا إيجيبت.

مقر العمل: أبو قير - الراس السودة - السيوف - العصافرة - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة - ‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجار موبيليا

اسم الشركة: الصناعات المتطورة لتصنيع مواسير البلاستيك - تكنوثيرم.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: 10 - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مبلط سيراميك ورخام

اسم الشركة: المنار لإلحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 ريال سعودي.

الحوافز الإضافية: 1000- 2000 ريال سعودي.

وظيفة مساعد بوهيجي سيارات

اسم الشركة: كينج كلوب سيرفيس.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500- 2000 جنيه مصري.

وظيفة ميكانيكي سيارات

اسم الشركة: شركه الديب للزيوت.

مقر العمل: مدينة بدر - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2400- 2500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 جنيه مصري.

وظيفة مكوجي

اسم الشركة: كلين از نيو.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة فنى صيانة الموبيل

اسم الشركة: أوببو.

مقر العمل: السويس - السويس .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22- 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.