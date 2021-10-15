وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية لخريجي الحقوق وما يعادلها من شهادات

بمجرد أن يحصل الطالب على شهادة التخرج الخاصة به، يبدأ في رحلة البحث عن العمل، سواء كان هذا العمل في القطاع العام أو الخاص، وتعد وظائف البنوك من أكثر الوظائف التي يحرص الخريجون على البحث عنها، وأعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة، للعمل في فروعه الموجودة في مصر.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف بنك الإسكندرية التي تم الإعلان عنها، وفق حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن»، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس في القانون.

- أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات في الأعمال المصرفية القانونية والشركات القانونية والعقارات وشركات الاتصالات.

- إجادة اللغة الإنجليزية القانونية تحدثًا وكتابة.

- إتقان الكمبيوتر: Word و Excel و Power Point و Microsoft Outlook

- أن يكون لديه مهارات البحث القانوني وتحليل الثغرات.

- أن يكون حاصلا على شهادة المحامي المصرفي زائد.

- أن يكون حاصلا على شهادة الترجمة القانونية.

- أن يكون لديه مهارات حل المشاكل.

- مهارات التواصل الجيد ومهارات العرض والمشاركة.

مسئوليات الوظائف

- إبداء الرأي القانوني بشأن صياغة أو مراجعة العقود المبرمة بين البنك ومقدمي الخدمات لشراء السلع والخدمات.

- إبداء الرأي القانوني حول اللوائح الداخلية والسياسات الحالية أو الجديدة بالاشتراك مع الإدارات ذات الصلة ووفقًا للقانون.

- العمل كشريك تجاري في تقديم الدعم القانوني للوظائف غير التجارية وصياغة جميع العقود والإعلانات والعهود الخاصة بالبرامج المقدمة.

- تقديم الدعم القانوني للجان المناقصات والمزايدات وفتح العطاءات وقرار شراء السلع والخدمات.

- تقديم الدعم القانوني للأمين العام فيما يتعلق بجميع قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

- إعداد ومراجعة محاضر الاجتماعات والتفويضات والدعوات.

- تمثيل البنك والتنسيق مع الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب التسجيل التجاري والعقاري، وما إلى ذلك، فيما يتعلق باعتماد محاضر الاجتماعات.

- مراجعة وإبرام عقود الإيجار لفروع ومرافق البنك وفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها للبنك المركزي.

- التعامل مع أوامر الحجز القانوني والإداري، ومساعدة الفروع في صياغة كشوف الخصوم، والتنسيق مع إدارة الامتثال والأنشطة التشغيلية المركزية فيما يتعلق بمصادرة الحسابات المصرفية.

- تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بالضرائب واتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن عليها في الوقت المناسب ومتابعة هذه الطعون أمام اللجان المختصة بالتنسيق مع الإدارة الضريبية للأنشطة التشغيلية المركزية.

- فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات.