فوز فريق مياه الإسكندرية بالمراكز الأولى في مسابقة المخترعين الدوليين

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مشاركة فريقا من الشركة في مسابقة الاتحاد الدولي للمخترعين لعام 2021، ومقره المغرب، في أغسطس الماضي، وأعلنت نتائجها الشهر الجاري، لتحصل الشركة على المراكز الأولى حيث حصلت الدكتورة ميسة صلاح الدين على الجائزة البلاتينية عن البحث المقدم بعنوان «استخدام مستخلصات الأعشاب الطبيعية والطحالب في معالجه مياه التبريد بالمصانع»، بينما حصلت المهندسة سمر مصطفى على الجائزة الفضية عن البحث المقدم في معالجة مياه الشرب، فيما حصل على الجائزة البرونزية كلا من الكيميائي على محمد السيد عن بحثه «معالجة المياه باستخدام المجال الكهربي والمغناطيسي»، والكيميائى أحمد محمد الزهاوى عن بحثه «مجال الهيدروجين الأخضر».

مياه الإسكندرية تدعم البحث العلمي

وأكد «جابر»، أن الشركة تحرص على دعم البحث العلمي باعتباره ركيزة وأساس كل تقدم وبناء، قائلا إن الابتكار والاختراع يسهمان بصورة كبيرة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اهتماما بالغا بمجالات البحوث والتطوير.

إثراء المعرفة العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن مثل تلك الأبحاث المتخصصة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، تسهم في إثراء المعرفة العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على البيئة.

التحكم في تآكل الأجسام المعدنية

ومن جانبها، قالت الدكتورة ميسة صلاح الدين، إن البحث الذى شاركت به، يهدف إلى التحكم في تآكل الأجسام المعدنية الصلبة ومنع تكون القشور في أنظمة التبريد أو الغلايات باستخدام بعض مستخلصات الأعشاب غير الملوثة للبيئة بدلاً من المواد الكيميائية، ومن ثم يصلح استخدامها في الصناعات الخاصة بالأغذية والأدوية.

بحوث لتقليل التلوث على المجرى المائي

وأضافت «صلاح الدين» أنه يمكن تطبيقه بهدف تقليل التلوث على المجري المائي وبالتالي تقليل التكلفة الخاصة بمعالجة المياه في شركات المياه، حيث يعتمد هذا الابتكار على تحضير مستخلص من الأعشاب بطريقه كيميائية بسيطة، وذلك لاستخدامه في حماية المعدات من التأكل ومنع تكوين القشور في الأوساط المائية.

وأوضحت الفائزة بالجائزة البلاتينية، أن أهم مزايا هذا الاختراع تتمثل في كونه غير مكلفة وآمن للبيئة، ويتكون من مواد طبيعية متاحة وغير معقدة التصنيع ويقوم بنفس الدور الذي تؤديه المواد الكيميائية المستوردة من الخارج، وكذلك تقليل استخدام الكيماويات المستخدمة في معالجه المياه «الشبه والكلور».