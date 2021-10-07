نتائج مسابقة أفضل شواطئ الإسكندرية في صيف 2021

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن نتيجة مسابقة أفضل شاطئء بالمحافظة خلال موسم صيف 2021، حيث جاء شاطئ «وانلي السياحي»، أحسن شاطئ بالقطاع الشرقي، وشاطئ «بليس 2 »، المميز أفضل شاطئ بقطاع العجمي، وشاطئ السرايا أفضل شاطئ عام.

جاء ذلك على هامش تكريم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، وذلك خلال الحفل الذي تم تنظيمه بشاطئ المندرة المجاني بمناسبة ختام موسم صيف 2021 بحضور اللواء عبد الله سحلول مستشار المحافظ، وجميع العاملين بالإدارة.

محافظ الإسكندرية عن إدارة الشواطئ: ما تم تحقيقه هذا العام لم يتحقق من قبل

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير إلي اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع العاملين بالإدارة، وأشاد بالنجاح منقطع النظير والآداء المتميز للإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم والذي كان محط إشادة محلية وعالمية.

وأكد المحافظ أن تكريم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، وسيتم صرف مكافأة مالية جيدة نظراً لما قدموه من إنجازات، مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه هذا العام لم يتحقق من قبل وخاصة في الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

«الشريف» يشكر مستأجري شواطئ الإسكندرية الملتزمين

وقدم المحافظ الشكر إلي مستأجري شواطئ الإسكندرية على تعاونهم والتزامهم التام بجميع التعليمات والإجراءات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة، كما طالب المحافظ جميع العاملين بالإدارة المركزية ببذل المزيد من الجهد والاستعداد الجيد خلال موسم صيف العام القادم .

رئيس المصايف: شواطئ الإسكندرية هي المقصد الأول للمصطافين

من جانبه، قدم اللواء جمال رشاد بإسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة، الشكر إلي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدعم والرعاية والتحفيز، وأكد حرص الإدارة على مواصلة النجاح والتميز، وتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإسكندرية و زائريها، مؤكدا أن شواطئ الإسكندرية ستظل هي المقصد الأول للمصطافين على مستوى الجمهورية.