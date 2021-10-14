شروط وخطوات الاشتراك في مسابقة «الطالب المثقف».. الجائزة مليون جنيه

ينظم المشروع الوطني للقراءة العديد من المسابقات التي تشجع الأطفال والطلاب على القراءة بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة وجعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب النشء عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج.

تكريم الطلاب الفائزين في دار الأوبرا بحضور وزير التعليم

وفي إطار حرص الدولة على تنمية الوعي بالتشجيع على القراءة، نظم المشروع الوطني للقراءة مسابقة للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، لتكون الجائزة بقيمة مالية تصل إلى مليون جنيه، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل مسابقة «الطالب المثقف» والتي من المقرر أن تعلن أسماء الفائزين بها يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري عن العام الدراسي الماضي، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأعلن المشروع، عبر موقعه الرسمي، فتح باب التقدم للمسابقة الخاصة بالعام المقبل مرة أخرى على أن يستمر التسجيل حتى شهر أغسطس من عام 2022، وجاءت التفاصيل كالتالي:

شروط مسابقة الطالب المثقف

- أن يكون المتقدم للمسابقة من طلاب الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالت الثانوي فقط.

- قراءة 30 كتابًا باللغة العربية، وتلخيصها في مدونتي الإنجاز.

- طباعة مدونتي الإنجاز من الموقع الإلكتروني وبدء التلخيص استعدادًا للتصفيات الأولى.

معايير الكتاب المقروء

- يكون عددهم 30 كتابًا باللغة العربية.

- أن يتراوح عدد صفحات الكتاب بين 15 و 85 وفق الصف الدراسي.

- يمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة.

- لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن 2 إلى 5 مجالات وفق الصف الدراسي.

الفئات المسموح لها بالاشتراك في المسابقة

- الفئة الأولى: الصفان الأول والثاني الابتدائي.

- الفئة الثانية: الصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي.

- الفئة الثالثة: الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي.

- الفئة الرابعة: الصفوف من الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي.

قيمة الجائزة التي يحصل عليها الطالب

- يحصل الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصري بالإضافة إلى كأس «الطالب المثقف»، ولقب «الطالب المثقف» وشهادة تقدير.

- يحصل الفائز بالمركز الأول على كل فئة من الفئات الأربع على مستوى الجمهورية على جائزة مالية قدرها نصف مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى ميدالية «الطالب المثقف»، و شهادة تقدير.

- يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني حتى الخامس مـن كل فئة من الفئات الأربع على جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى ميدالية «الطالب المثقف»، وشهادة تقدير لكل منهم.

- يحصل سائر الطلبة المتأهلين للمرحلة الرابعة على مستوى الجمهورية وعددهم 632 طالبًا وطالبة على جائزة مالية قدرها ألف جنيه مصري وميدالية وشهادة تقدير.

- رحلات ثقافية للأوائل إلى أكثر مكتبات العالم تميزًا.

خطوات التسجيل في مسابقة الطالب المثقف

- يقوم الطالب الراغب في الاشتراك في مسابقة الطالب المثقف بالتوجه للإدارة المسؤولة عن الاشتراك في المسابقات في المدرسة أو المعهد التابع لها الطالب.

- أو يمكن الاشتراك في المسابقة عبر الموقع الرسمي الخاص بالمشروع الوطني للقراءة من هنـــــــــا.