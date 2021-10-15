ختام الدورة التدريبية الدولية في مجال أمن الطيران

تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»، ومن منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران بتدريب العنصر البشري من أجل تنمية مهاراتهم بشكل مستمر في مجال عملهم، اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الدولية في مجال أمن الشحن الجوي والبريد، والتي استضافتها أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ممثلة في المركز الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالأكاديمية، والتي كانت في الفترة من 10 حتى 14 أكتوبر الجاري لعام 2021.

المحاضرون في الدورة التدريبية

ومن جانبه، رحب الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب بالمحاضرين، وهم مبرد بن ياسين الشمري من المملكة العربية السعودية، وأحمد كمال صبيح مدرب أمن طيران دولي بسلطة الطيران المدني المصري، كما رحب بالمتدربين ضيوف مصر من جمهورية السودان، وجمهورية اليمن، ومن شركة مصر للطيران، معربا لهم عن شكره لما قاموا به من جهد مشكور وأداء مشرف خلال هذه الدورة، وكان ذلك بحضور محمد حسين عبدالفتاح مدير مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالأكاديمية، ومصطفى عبدالعال مدير التدريب بالمركز الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالأكاديمية.

الإلمام بالمعلومات والقواعد

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تمكين العاملين المستهدفين من هذه الدورة إلى الإلمام بالمعلومات الخاصة بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى لانعقاد دورة تدريبية لمركز الإيكاو الإقليمي، بل قام المركز بانعقاد عدة دورات من قبل، وقد تم اعتماده دوليا شهر مايو في عام 2018، بعد اجتيازه التفتيش الذي تم من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»، وبذلك تكون الأكاديمية قد حصلت على العديد من الاعتمادات الدولية التي تمكنها من القيام بدورها الريادي في تلبية الاحتياجات التدريبية للشركات والمطارات والهيئات المصرية والعربية والإفريقية.

وفي نهاية الحفل الختامي أعرب المتدربون عن سعادتهم بتلقيهم أحد أهم الدورات التدريبية داخل أكبر صرح للطيران في إفريقيا والشرق والأوسط، كما توجهوا بالشكر لمصر للطيران لحفاوة الاستقبال، متمنين مزيدا من التعاون.