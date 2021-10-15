خطوات استخراج البطاقة عبر بوابة مصر الرقمية في الإجازات الرسمية

تعد البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على استخراجها باستمرار، إذ أن البطاقة تعد إثبات الشخصية المعترف به في الجهات الحكومية بالنسبة للأشخاص الذيت تخطوا سن 16 عام، وشهادة الميلاد إثبات الشخصية للأشخاص دون الـ 16 عاما، وفي كثير من الأحيان يحتاج المواطنون إلى استخراجها بشكل ضروري في الإجازات الرسمية لإنهاء إحدى الإجراءات الخاصة بهم.

ومنذ عامين، ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد، لجأت الحكومة المصرية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية، ليتمكن المواطنون من إنهاء أي من الإجراءات إلكترونيا، دون الحاجه إلى الذهاب لمقر المصلحة، وذلك للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وترصد « الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا من المنزل، عبر بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

خطوات استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم الراغب في استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية الخاصة به بالدخول عبر بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار خدمات الأحوال المدنية من بين الخدمات الأخرى المتاحة.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار خدمة إصدار بدل فاقد للبطاقة الشخصية.

- ثم يتم الضغط على «ابدأ الخدمة»، حتى يتمكن المواطن من استخراج الشهادة.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور، في حالة إذا كان المواطن قد سجل الدخول على الموقع من قبل، وفي حالة إذا كانت تلك المرة الأولى التي يتم استخدام بوابة مصر الرقمية بها، يجب أن يقوم المواطن بتسجيل الدخول أولا.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بالمواطن، ثم يتم اختيار استلام البطاقة من في المنزل، ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل الطلب.