تعرف على خريطة المراكز الثابتة و المتنقلة لتلقي لقاح كورونا في دمياط

حددت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عدد من مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المتنقلة في محافظة دمياط الثابتة لتلقي اللقاح بخلاف الخريطة الأسبوعية التي تعلنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة أسبوعيا.

اعرف مراكز تلقى لقاح كورونا في دمياط

ويبلغ عدد مراكز تلقيح لقاح كورونا في دمياط لتطعيم المواطنين ضد الفيروس، 8 مراكز في المحافظة، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وتضم 4 مستشفيات و4 وحدات موزعة على مختلف مناطق المحافظة للتيسير على المواطنين و هي كالتالى :

- مركز القلب والجهاز الهضمي في دمياط.

- معهد الأورام بدمياط.

- المركز الإقليمي لنقل الدم.

- مستشفى ميت أبو غالب

- مستشفى رأس البر

- مركز صحة دقهلة بالزرقا.

- مركز صحة ثالث بمدينة دمياط.

- مركز صحة رابع بمدينة دمياط الجديدة.

وحددت محافظة دمياط دمياط في وقت سابق أماكن متنقلة لتلقى اللقاح في الأماكن التالية :-

- دمياط الأعصر الأولى خلف المعهد الديني

- دمياط الجديدة بجوار الموقف الشرقي

- كفرسعد : تفتيش كفر سعد بجوار سوبر ماركت المأمون

- الزرقا :بجوار موقف الزرقا

- فارسكور : بمكتب صحة فارسكور

لينك التقديم للحصول على لقاح كورونا في دمياط

وحث الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، المواطنين الراغبين على تلقي التطعيم خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من هـنــــا.

وفي السياق ذاته تنظم مديرية الصحة بمحافظة دمياط قوافل طبية شاملة تقوم خلالها الفرق الطبية بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا .