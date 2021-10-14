تخصيص 3 أماكن رئيسية لتلقي لقاح كورونا بالدقهلية.. تعرف عليها

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،عن إعداد مراكز للتطعيم بمقرات المحاكم، والشهر العقاري، وإدارات المرور، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بكافة الجهات وتوفير فريق طبي ثابت يوميًا في جميع الجهات على أن يتم البدء في تلقي اللقاحات بتلك المراكز اعتبارًا من السبت المُقبل الموافق 16 أكتوبر 2021، في إطار الجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان وتعاونها مع أجهزة الدولة المختلفة، لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بهدف الحفاظ على الوضع، الوبائي للفيروس داخل البلاد وبناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

مكي: التطعيم يشمل الموظفين وكذلك المواطنون المترددون

أضاف وكيل وزارة صحة الدقهلية، في تصريح صحفي أن التطعيم يشمل الموظفين بهذه الجهات وكذلك المواطنون المترددون لتلقي الخدمات، وحث الجميع للتوجه لمراكز اللقاح لتلقي لقاح كورونا، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية ووزارة الصحة على سلامة المواطنين وتوفير كافة أنواع اللقاحات مجانًا، بجميع مراكز اللقاح على مستوى المحافظة.

دعم مستشفي بلقاس المركزي بأجهزة حديثة

أعلن الدكتور سعد مكي، عن دعم وزارة الصحة لمستشفى بلقاس المركزي بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة، وهي: «فاكو فيتريكتومي لعمليات الرمد، وجهازين تنفس صناعي، ومونيتو، و3 مركزات اكسجين»، وذلك لدعم دور المستشفى للاستمرار في القيام بدورها الفعال في تقديم الخدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، كما أن جهاز الفاكو يساعد في عمليات الرمد، مؤكدًا على أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفيات الدقهلية لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة، والمحافظات المجاورة والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.