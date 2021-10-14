حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، مكان مركز تطعيم لقاح كورونا في مدينة الجونة، بالتزامن مع موعد انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، في إطار الحرص على تنشيط السياحة، خلال خطة التعايش التي تتخذها الدولة، إذ أعلنت عن خطة للتأمين الطبي بالبحر الأحمر، بالتزامن مع انطلاق فعاليات المهرجان.

مكان مركز تطعيم لقاح كورونا في مدينة الجونة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة للتأمين الطبي بمحافظة البحر الأحمر، موضحة مكان مركز تطعيم لقاح كورونا في مدينة الجونة، بالتزامن مع إقامة مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة في الفترة من 14 إلى 22 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال خطة التعايش وبما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة.

مواعيد عمل ومكان مركز تطعيم لقاح كورونا في مدينة الجونة

ولفتت الصحة، إلى أنه جرى توفير مركز تطعيم بلقاحات فيروس كورونا في مدينة الجونة لتطعيم المواطنين، من الساعة 9 صباحا، وتستمر حتى 6 مساء، كما جرى تخصيص مراكز للتسجيل لتلقي اللقاح في كل فنادق الجونة طوال فترة انعقاد المهرجان، مع توفير وسائل انتقال تحمل شعار وزارة الصحة والسكان، لنقل الزوار من الفنادق بعد إتمام عملية التسجيل لتلقي اللقاح في مركز اللقاح، لافتًا إلى تخصيص عدد 2 عيادة مجهزتين بمعمل لتحليل عينات PCR لضيوف المهرجان قبل العودة إلى بلادهم.

الدفع بـ22 سيارة إسعاف للتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ

وأضافت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم الدفع بـ 22 سيارة إسعاف بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمركزت 12 سيارة بمدينة الجونة بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف أخرى بمحيط مدينة الجونة للتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ، فضلاً عن توفير الخدمات الطبية بالتعاون مع كل من قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، إذ جرى توفير 15 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات الطبية، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، حيث تمركزت في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، وستقوم بتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة ومن ضمنها مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان.