قصر العيني الفرنساوي: لم نستقبل مصابا بكورونا حتى الآن تلقى اللقاح

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن كل الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت المستشفى مؤخرا لم يتلق أي منها اللقاحات المضادة للوباء، موضحا أنه من الممكن أن يصاب الشخص الذي حصل على اللقاح بالفيروس لكن الأمر لا يصل إلى درجة حجزه بالمستشفى.

وقال «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الاثنين، مع برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «DMC»، إن العامل الأساسي في التعامل الجيد مع الموجة الرابعة من جائحة كورونا خاصة مع اقتراب العودة إلى المدارس، يتمثل في تطبيق التباعد الاجتماعي كما ينبغي أن يكون، كاشفا أن حالات الإصابة بكورونا تزيد بعض الشيء خلال الأيام الحالية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن درجة الحالات المصابة ليست حرجة ولا تتطلب الدخول إلى الرعاية المركزة، بل توضع في حجرات عادية.

عمرو الحديدي: أغلب أعراض كورونا حاليا تنفسية

وأوضح مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن غالبية الأعراض التي تظهر على مصاب كورونا حاليا تنفسية، تتمثل في بعض المشاكل التي يعاني منها المصابون، لافتا إلى أنه من الملاحظ أن عدد الحالات المصابة رغم زيادتها إلا أنها لا تقارن بأعداد الإصابات التي تم تحقيقها خلال الموجة الماضية من وباء كورونا.

عمرو الحديدي: تطعيم عدد كبير من المواطنين سيقلل من إصابات الموجة الرابعة

وقال مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن قيام الدولة بتطعيم عدد كبير من المواطنين في الفترة الأخيرة، سيساهم بشكل كبير في التعامل مع الموجة الرابعة، وتقليل إصابتها المتوقعة، وتخطيها بسلام مثلما حدث مع الموجات السابقة من كورونا.