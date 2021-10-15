بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور البترولية

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الأسكندرية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور، والتي تضم وحدة معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة مشروع التوسعات الجاري الإسراع بأعماله التنفيذية حاليا.

وأكد الملا على أن خطة زيادة طاقات مصافي التكرير القائمة أنجزت عدداً من المشروعات الهامة ضمن إستراتيجية الوزارة لزيادة طاقات التكرير بمصر للمزيد من تأمين إمدادات المنتجات البترولية بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن الإسراع بتنفيذ المشروعات وتشغيلها تباعاً ينعكس على كل المؤشرات المتعلقة بالاستثمار بداية من تقليل الاستيراد وزيادة الكميات المنتجة محلياً من المنتجات البترولية وإضافة منتجات عالية الجودة للمنتجات التي يتم ضخها عبر الشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية، كما أنها تعطي دلالات قوية على جاذبية الاستثمار في المشروعات البترولية.

وأضاف أن حجم المشروعات البترولية الجاري تنفيذها حالياً فرصة لا تتكرر كثيراً من حيث الحجم والنوعية لاكتساب خبرات جديدة وتقديم أداء يليق بإمكانيات وعراقة وخبرة قطاع البترول.

الملا يشيد بتجربة إدارة الاستثمار والأعمال

وأشاد الملا بتجربة إدارة الاستثمار والأعمال في تنفيذ المرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور وما تركته من انطباعات لدى الشركات العالمية المنفذة للمشروع من حيث الوفاء بالالتزامات المالية والتغلب على تحديات المشروع، وعلى رأسها تفشي جائحة كورونا وما ترتب عليها من نتائج، مما يعطي دفعات قوية للمشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 2.4 مليار دولار ويضيف 60% للطاقة الحالية المصفاة مما يمكنها في نهاية المشروع من توفير 160 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة، كما وجه الوزير الشكر للشركات العاملة بمشروع التوسعات، مشيراً إلى أن شركات ميدور وإنبي وبتروجت وإيبروم وصان مصر وبترومنت مع المقاول العام قدمت نموذجاً متكاملاً لإدارة الأعمال وإنجازها وفق الخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة.

مرافقو الوزير

وقد رافق الوزير كل من المهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه للتكرير والتصنيع الكيميائي أشرف الشامي والتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة، ومساعده للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المهندس جمال فتحي، والمهندس محمد عبدالعزيز وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس أحمد سمير مدير عام متابعة المشروعات بالوزارة.

وأجرى الملا جولة تفقدية بالموقع استمع خلالها ومرافقوه لشرح تفصيلي من الكيميائي جمال القراعيش رئيس شركة ميدور حول انتظام سير العمل بالمصفاة والموقف التنفيذى لمشروع التوسعات، والذي يحقق تقدماً ملموساً أدى للتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى منه.