مدير «تطوير سور مجرى العيون»: أزلنا 2 مليون متر مكعب «مخلفات»

قال المهندس عبد الرحيم عباس، مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون، إن المنطقة كانت عشوائية وتحتوي على عدد كبير من المدابغ حيث جرى إزالتها ونقلها إلى منطق الروبيكي، موضحًا: «أزلنا كل المخلفات والركام الخاص بالموقع بواقع 2 مليون متر مكعب، وبدأنا نخطط للمنطقة حيث تبلغ مساحتها 95 فدانا».

عمارات سكنية ومول ترفيهي

وأضاف عباس خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المنطقة بها مشروعان، مشروع عمارات سكنية، ومشروع مول ترفيهي، وهي منطقة تنتمي إلى التراث الإسلامي، لافتًا إلى أن المشروع واجه عددا من التحديات منها زيادة كمية المياه المحبوسة في الأرض، بالإضافة إلى زيادة الردم وبواقي الأساسات الخاصة بالمباني.

وتابع مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون، بأن المنطقة تحتوي على 79 عمارة، والدور به 4 شقق، ومساحة الشقة الواحدة 150 مترا عبارة عن 3 غرف و3 حمامات ومطبخ، مشيرًا إلى أن المول الترفيهي سيحتوي على مسرح مكشوف وقاعات للسينما ومسارح مغلقة وبازارات وجراج مخصص لركن السيارات.

البحيرة كانت مرتعا للحيوانات الضالة

من جهته، قال المهندس محمد الدسوقي مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، إن البحيرة كانت عبارة عن منطقة مخلفات ومرتعا للحيوانات الضالة، وكانت 40 أسرة تعيش في عشش حول البحيرة، كما أن البنية التحتية كانت متهالكة، والطرق كانت متكدسة.

وأضاف أنه جرى نقل الأسر إلى أماكن بديلة، لافتًا إلى أن مشروع التطوير عبارة عن ممشى سياحي بطول 2500 متر، بالإضافة إلى منطقة خضراء ومنطقة مطاعم بها 3 مطاعم سياحية ومسرح مكشوف وجزيرة استوائية للشاي و3 بوابات رئيسية.

وتابع مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة: «انتهينا من كل الأعمال المرتبطة بالمشروع وننتظر القيادة السياسية»، لافتًا إلى أن المتحف القومي للحضارة موجود في محيط المشروع، وبالتالي فإن زوار المتحف يقومون بزيارة البحيرة بسبب انبهارهم بها.