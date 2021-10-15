أول اجتماع لمجلس الأطباء بتشكيله الجديد لاختيار هيئة المكتب اليوم

يعقد مجلس نقابة الأطباء، اليوم الجمعة، أول اجتماع له بتشكيله الجديد بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة الجمعة الماضية، فاز فيها كل من الدكتور أحمد حسين والدكتور جمال عميرة والدكتور أسامة محمود والدكتور أحمد عياد، الدكتور خالد أمين، والدكتور مايكل يوسف، والدكتور محمد سمير عن قطاع القاهرة، وعن قطاع شرق الدلتا الدكتور أيمن عبدالحميد ابراهيم سالم، وعن قطاع وسط الدلتا، الدكتور محمد سلامة محمود جاد، وقطاع غرب الدلتا الدكتور محمد فريد محمود حمدي، وقطاع شمال الصعيد الدكتور أحمد حمدي أحمد، وقطاع جنوب الصعيد الدكتور مصطفی هاشم محمود عثمان.

اختيار هيئة مكتب الأطباء

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن مجلس نقابة الأطباء سيجري اختيار هيئة المكتب، حيث نجحت قائمة المستقبل والتي تحظى بتأييد 16 عضوا داخل المجلس والتي تمثل الأغلبية، في إجراء توافقات فيما بينهم لاختيار أعضاء هيئة مكتب نقابة الأطباء من بينهم.

هيئة مكتب نقابة الأطباء

ومن المقرر أن يترشح كل من يريد مقعد من مقاعد هيئة مكتب الأطباء والتي تضم منصب الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد ووكيل النقابة.

وكان قد تنافس 294 مرشحًا في الانتخابات على 126 مقعدًا بكل المحافظات، منهم 49 مرشحًا على مقاعد النقابة العامة، على 12 مقعدًا بالنقابة العامة.

وشملت قائمة الخارجين من مجلس نقابة الأطباء لانقضاء مدتهم القانونية، كلا من الدكتور أسامة عبدالحي، والدكتورة نجوى الشافعي عن قطاع شرق الدلتا، والدكتور كريم مصباح عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور عمرو فاروق عن جنوب الصعيد، والدكتور أحمد فتحي عن القاهرة، والدكتور طارق ملوخية عن قطاع غرب الدلتا، كما ستنتهي مدة كل من الدكتور محمد عبدالحميد والدكتورة شيرين المهندس، والدكتور محمد عبدالناصر، والدكتور محسن عزام، والدكتور جورج عبدالفادي.