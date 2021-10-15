تعرف على استعدادات محافظة البحيرة لموسم الشتاء

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وسقوط أمطار على عدد من المدن الساحلية، تستعد محافظة البحيرة لموسم هطول الأمطار بإتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث نفذت الوحدات المحلية خطة استعدادات مكثفة عبر محاكاة الأزمات لتجنب وقوع كوارث خلال موسم الشتا.

جولات للوقوف على مدى الجاهزية للشتاء

وفي هذا الشأن نظمت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي، جولات للوقوف على جاهزية محطات الصرف الصحي والتأكد من انتظام العمل بها وجاهزية المحطات وكافة المعدات والأطقم بها.

تنفيذ نموذج محاكاة لتركيب صفايات الشتاء

كما نفذت مدينة كوم حمادة نموذج محاكاة لتركيب صفايات الشتاء في الأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار، فضلا عن اختبار مدى الاستجابة لرفع درجه الاستعداد واتخاذ الإحتياطات اللازمة والتدابير للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

خطة ذات عدة محاور

كما تم تطهير شبكات الصرف الصحي، وتوفير مصادر تغذية كهرباء بديلة، وتجهيز وصيانة المولدات بكافة محطات الصرف فضلا عن تركيب صفايات أمطار بالمناطق المنخفضة، وتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار.

مراجعة كافة المعديات

كما وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بمتابعة صرف مياه الأمطار أسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مشددا على ضرورة متابعة كافة الاستعدادات للتعامل مع السيول والأمطار، كما تقوم الإدارة المختصة بالبحيرة بمراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف، فضلا عن مراجعة المباني الآيلة للسقوط.