تشميع مطعم سوري شهير وضبط 114 حالة إشغال في الإسكندرية

شن حي المنتزه أول في الإسكندرية برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة موسعة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية أغلق خلالها مطعما سوريا شهيرا في العمارة رقم 9 بطريق الكورنيش، في حضور مسئولي رخص المحلات و وحدة الإزالة الفورية بالحي.

أسباب تشميع مطعم سوري شهير في الإسكندرية

وأوضحت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، أن قرار الغلق والتشميع جاء بناءا على القرار رقم 76 لسنة 2021، لافتة إلى التحفظ على 114 حاله إشغال وتحصيل 30 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفة الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق الشتوية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بمتابعة انضباط الشارع وغلق المحال التجارية في الموعد المحدد ورفع الإشغالات التي تعوق الطريق أمام المارة والمركبات.

محضرين لـ 16 محل من قبل الرصد البيئي

وفي ذات السياق، استهدف إخصائيّ الرصد البيئي بالحي، شارع يوسف غالي وشارع جمال عبد الناصر سيدي بشر بحري، وجرى المرور على 16 محلا وتحرير محضرين بيئة بمعرفة مندوب الضبط القضائي بالرصد البيئي، وشددت رئيس الحي على استمرار الحملات يوميا واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام، وذلك فيما يخص وضع صناديق قمامة.

وفي سياق متصل قامت إدارة الرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع قطاع الخدمات المميزة بشركة نهضة مصر بمتابعة أعمال الكنس اليدوي والآلي والتجريف ونظافة الأنفاق، ورفع المخلفات من بوابات الشواطئ، وغسيل الأرصفة والبرجولات، بالإضافة لتكثيف العمل حول مدرسة الطفولة السعيدة بطريق الكورنيش.