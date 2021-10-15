ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 240.3 مليون حالة.. وجرعة ثالثة لرئيس كوريا الجنوبية

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، منذ ظهوره في اواخر عام 2019، إلى 240383902 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4897302 حالة، بينما صعدت حالات الشفاء إلى 217682620 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2626 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الجمعة، تسجيلا البلاد 1684إصابة جديدة بالفيروس و8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 339361 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 2626 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جانبه، تلقى الرئيس الكوري الجنوبي، «مون جيه-إن» والسيدة الأولى «كيم جونج-سوك»، اليوم الجمعة، الجرعة المعززة ضد كورونا، أثناء زيارتهما المركز الطبي الوطني بعاصمة البلاد «سول».

وحصل «مون جيه إن»، على لقاح «فايزر» الأمريكي، بعد تلقيه الجرعتين الأولى والثانية من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني في يومي 23 مارس و30 أبريل الماضيين.

ووفقا لموقع «كوريا هيرالد»، تلقى حوالي 78% من سكان البلاد الجرعة الأولى من لقاحات الفيروس، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل 31.62 مليونا.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية يعلن عن تعديلات قواعد التباعد الاجتماعي

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «كيم بو-جيوم»، خلال اجتماع للاستجابة لـ الفيروس في المجمع الحكومي بـ سول، عن تعديلات قواعد التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 8 أشخاص في عاصمة البلاد والمدن المجاورة لـ سول، و10 أشخاص في المناطق الأخرى ابتداء من 18 أكتوبر الجاري، وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، « كيم بو-جيوم»، إنه سيتم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 8 أشخاص، بما في ذلك 4 أشخاص تم تطعيمهم بالكامل، في العاصمة والمدن المجاورة لها.

وأوضح «جيوم»، أنه في المناطق الأخرى، سيتم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 10 أشخاص، بما في ذلك 6 أشخاص مطعمين بالكامل، كما قررت حكومة كوريا الجنوبية، السماح للملاعب الرياضية في الهواء الطلق، بقبول الأشخاص المطعمين بالكامل، شريطة ألا تتجاوز نسبة الحضور 30%.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في البرازيل إلى نحو 21.612 مليون حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الخميس، تسجيل 14288 إصابة بـ كورونا و525 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 21.612 مليون حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 602099 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الجمعة، تسجيل 381 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ كورونا إلى 283574 شخصا، بينما تجاوزت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 3.7 مليون حالة.

من جانبها، حصلت فنزويلا، أمس الخميس على شحنة جديدة من لقاح «سبوتنيك 5» الروسي المضاد لـ«كورونا».

عربيا، وقعت وزارة الصحة الفلسطينية مع منظمة الأمم المتحدة، أمس الخميس، اتفاقية لدعم القطاع الصحي في مواجهة كورونا المستجد، فيما قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة إن الاتفاقية تهدف لدعم الوزارة في شراء المعدات اللازمة لمواجهة الفيروس مثل السيارات الخاصة بنقل اللقاحات، إضافة لمعدات طبية ومعدات خاصة بالمختبرات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس توكوميتسو كوباياشي، أن المكتب الأممي، مستعد لتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الفلسطيني خصوصاً في ظل أزمة «كورونا».