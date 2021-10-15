«الصحة» تطلق قوافل طبية في 5 محافظات اليوم ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية جديدة في 5 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي.

القضاء على الأمراض المزمنة وتغير نمط الحياة

وتعطي الحكومة أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

إطلاق القوافل في 5 محافظات

قالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القوافل الطبية ستنطلق اليوم الجمعة، وتستمر لمدة يومين متواصلين 15 و16 أكتوبر الجاري، في محافظات «دمياط- الجيزة- البحر الأحمر- جنوب سيناء- الغربية».

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية للكشف عن المواطنين

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، العظام، الجراحة، الرمد والأسنان، القلب، الجلدية، الخدمات والأشعة، التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية التي تنطلق اليوم

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- قرية الغنيمة مركز فارسكور محافظة دمياط.

- قرية القصر بحي الواحات البحرية محافظة الجيزة.

- قرية الحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر.

- قرية وادي الجوفة وسهب مركز أبورديس بمحافظة جنوب سيناء.

- قرية حمود مركز أول المحلة بمحافظة الغريبة.