«تحيا مصر»: نستهدف إجراء 200 ألف جراحة مياه بيضاء مجانا ضمن «نور حياة»

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن كل الخدمات التي يقدمها الصندوق مجانية، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل مع عدد من الشركاء في كل الأنحاء سواء من المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات القاعدية الموجودة في القرى والنجوع، مشيرًا إلى أن الصندوق يستهدف إجراء 200 ألف جراحة مياه بيضاء على العين ضمن مبادرة نور حياة، كما يجري عمليات أخرى مثل زرع القرنية.

80% من مسببات ضعف وفقدان الإبصار يمكن الشفاء منها

وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن 80% من مسببات ضعف وفقدان الإبصار يمكن الشفاء منها إذا تم التشخيص والتعامل معها مبكرا، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالكشف المبكر عن تلاميذ المرحلة الابتدائية وتوفير النظارات الطبية التي تمكن من الحفاظ على مستوى نظر الأطفال.

تشغيل غرفة عمليات مستشفى مطروح بداية من الغد

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن أزمة انتشار فيروس كورونا عطلت تنفيذ القوافل الميدانية وإغلاق بعض المستشفيات وتحويلها إلى العزل، وبالتالي تقليل الطاقة الاستيعابية، مشيرًا إلى أن أمس الخميس واليوم شهدا استفادة 7 آلاف حالة من مبادرة نور حياة في 7 محافظات، وسيتم غدا السبت تشغيل غرفة عمليات مستشفى مطروح لتستقبل الحالات حتى نهاية الأسبوع.