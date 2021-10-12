استقرار أسعار الأسمنت والحديد.. الأول بـ 1110جنيهات والأخير بـ14700

استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، وذلك بعد أن ارتفعت أمس بقيمة 20 جنيهًا لبعض الأنواع في عدد من الشركات خلال تعاملات أمس، بينما تستقر أسعار الحديد منذ عدة أشهر.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت استقرارا خلال تعاملات اليوم دون تغير بعد ارتفاعها أمس، وجاءت كالتالي:

- استقر أسمنت السويدي، حيث سجل سعر الطن 1110 جنيهات وهو أعلى الأنواع سعرًا.

- استقر سعر أسمنت شركة الممتاز ليتراوح سعره من 1070 جنيهًا إلى 1080 جنيهًا للطن.

- استقر أسمنت المسلح وسجل سعر 1090 جنيهًا.

- وسجل أسمنت حلوان سعر 1030 جنيهًا.

- سعر أسمنت وادي النيل سجل 1030 جنيهًا للطن.

- استقر سعر أسمنت قنا اليوم ليسجل 1020 جنيهًا للطن.

- استقر سعر طن أسمنت شركة المنيا ليسجل 880 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 940 جنيهًا.

- أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

أما عن أسعار الحديد اليوم ترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار حديد التسليح، اليوم الثلاثاء، حيث يشهد استقرارا منذ عدة أشهر:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيهًا للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيهًا.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ 14600 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيه.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.

ويعتبر الأسمنت أحد أهم مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وتشييد المباني السكنية والمجمعات المعمارية وصب الخرسانة، كما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى، ويتابع الكثير من الأشخاص أسعار الحديد والاسمنت اليوم وأيضًا سعر الطوب، نظرًا لارتباطها معًا في عملية البناء وبسبب تذبذب مؤشر الأسعار في الآونة الأخيرة.