أسعار الأسمنت اليوم في مصر بين 1,090 و710 جنيه

استقرت أسعار الأسمنت ومواد البناء في مصر صباح اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، ليتراوح سعر طن الأسمنت المسلح بين 710 إلى 1090 جنيه للطن، مما يعكس استقرارها رغم ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات الجمعة الماضية، ليسجل لتر البنزين زيادة بمقدار 25 قرشاً مقابل زيادة المازوت 300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في الشركات

وفيما يلي أسعار الأسمنت في العديد من الشركات المصنعة والتجار في السوق المحلي:

يتراوح سعر أسمنت المسلح بين 1,070 و1,060 جنيه للطن، فيما سجل سعر أسمنت «الممتاز» بين 1,080 و1,070 جنيه للطن.

ويتراوح سعر أسمنت كل من «النصر» و«المخصوص» بين 1,040 و1,030 جنيه للطن، فيما وصل سعر أسمنت «وادي النيل» إلى 1,000 جنيه للطن.

ويتراوح سعر أسمنت «الدلتا» بين 710 و715 جنيه لطن الأسمنت.

بلغ سعر أسمنت "العامرية" عادة إلى 1,050 جنيه للطن، وسعر أسمنت «السويدي» وصل إلى 1,090 جنيه للطن، وسعر الطن لأسمنت "حلوان" نحو 1,010 جنيه للطن.

ويعد الأسمنت عنصر رئيسي في عملية البناء والتشييد بجانب دخوله في صناعات أخرى، كما يوجد العديد من أنواع الأسمنت مثل الأسمنت المسلح والأسمنت الأبيض والمخلوط.

محددات أسعار الأسمنت

وتؤثر أسعار مواد البناء عالميًا على أسعار الأسمنت محليًا، وكذلك أسعار الوقود والمحروقات لاعتماد مصانع الأسمنت على الغاز أو الفحم في التشغيل.

وتنتج مصر نحو 50 ألف طن من الأسمنت، وهو ما يعادل الكمية التي يتم استهلاكها محليًا.

وتحركت أسعار الأسمنت عالمياً لتشهد زيادة مطردة ومتتالية منذ منتصف يوليو الماضي وحتى الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، وتراوحت زيادات أسعار الأسمنت لكل طن بين 10 و50 جنيه محلياً، خلال الأسبوع الماضي.