حملة موسعة لتطهير الأرصفة والجداريات بالمدخل الشمالي في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شن عدة حملات نظافة لرفع كفاءة الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وخلق بيئة نظيفة للمواطنين، في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة، لافتًا إلى تنفيذ حملة لنطافة وغسل الأرصفة والشوارع بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط باستخدام سيارات ومعدات وحدة الإنقاذ السريع وجهاز النظافة والتجميل.

حملة نظافة مكبرة استهدفت الأرصفة

وأوضح خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت الأرصفة والطريق بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، بالتنسيق بين الوحدة وجهاز النظافة والتجميل حيث تم الدفع بسيارات الكنس الآلي ورفع الأتربة والمخلفات من الطريق، فضلًا عن سيارات النافوري لغسل الجدارية المتواجدة بالمدخل والأرضية والحوائط، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

كان محافظ أسيوط، كلف وحدة الإنقاذ السريع بالتنسيق مع جهاز التجميل والنظافة ورؤساء المراكز والأحياء لشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة لافتا إلى أن المحافظة تولي ملف النظافة اهتمامًا بالغًا موجهًا جميع رؤساء الوحدات المحلية بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الذي يليق بها.